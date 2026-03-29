Wähler von zwei Parteien sind für weniger Spitäler

Das nennt man wohl eine klassische Pattsituation: Auf die Frage, ob sie sich im steirischen Gesundheitssystem gut versorgt fühlen, antworteten bei der großen „Krone“-Leserbefragung 48 Prozent der 6380 Teilnehmer mit Ja – und 49 Prozent mit Nein. „Das steirische Ergebnis ist im Bundesländer-Vergleich im Mittelfeld einzuordnen“, erklärt IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer.