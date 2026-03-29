„Auszeit bringt Angehörige an den Rand des Ruins“

Sturz im Haus brachte Fass zum Überlaufen

Die Mandatarin berichtete von einem Fall einer 55-jährigen Tirolerin, die ihren 60-jährigen, demenzkranken Ehepartner seit mehr als zehn Jahren pflegt. „Der Ehemann hat die Pflegegeldstufe 6 und die Situation für die Ehefrau ist sehr fordernd. Das Krankheitsbild schreitet voran, an Schlaf ist nachts nicht zu denken, es kommt zu Phasen von Aggressivität, der Pflegebedürftige selbst kann kaum noch einer Tätigkeit nachgehen und ist auf Rund-um-die-Uhr-Unterstützung durch seine Frau angewiesen“, schilderte Haselwanter-Schneider.