Pflege daheim: „Kämpfen jeden Tag ums Überleben!“

In ganz Österreich ist fast eine Million Menschen betroffen: Die Pflege „im Verborgenen“ macht den größten Teil unseres Pflegesystems aus und doch leistet diese Gruppe Menschen in großer Stille ihre Leistung. Unterstützung fällt dabei meist in bescheidenen Mengen aus: Zwar gibt es finanzielle Vergütung durch das Pflegegeld je nach Schweregrades der Bedürftigkeit, jedoch bewegt sich dieses nur zwischen 200 und 2000 Euro pro Monat.