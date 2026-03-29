Prozess-Verzögerung lässt die ÖVP kurz durchatmen

Es gibt Verzögerungen

Und das kam so: Weil eine Zeugin krank wurde, musste deren Befragung durch das Gericht auf den 21. April verschoben werden. Dazu kommt: Der Verteidiger des als Bestimmungstäter angeklagten ÖVP-Klubobmann Wöginger, Michael Rohregger, will zur Entlastung seines Mandaten zwei weitere Personen befragen. Darunter etwa die einst engste Mitarbeiterin von Thomas Schmid, der den Klubobmann der ÖVP im aktuellen Strafverfahren massiv belastet.