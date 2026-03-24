Anwalt wollte Berichtsverbot vom Wöginger-Prozess

Ein Dutzend Zeugen geladen

Es geht in dem Prozess um den Vorwurf, einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau zugeschanzt zu haben. Wöginger wird zur Last gelegt, mithilfe des damaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, Einfluss auf den Besetzungsprozess genommen zu haben. Die beiden Mitangeklagten saßen in der Hearingkommission und sollen dort den Kommunalpolitiker „gepusht“ haben. Alle drei bestreiten die Vorwürfe. Für Dienstag und Freitag ist knapp ein Dutzend Personen geladen. Diese sollen vor allem zum „Flurfunk“ in der Finanzverwaltung Auskunft geben – also, ob die Leitung des Finanzamts Braunau bereits vor dem Hearing feststand – und zur Frage, ob auf die Zusammensetzung der Hearingkommission politisch Einfluss genommen wurde.