Wo das Osterfeuer für große Traditionen brennt

Ratscher-Kinder: Ab Gründonnerstag ersetzen sie wieder die Kirchenglocken, die nach Rom ausgeflogen sind, und ziehen durch die Ortschaften. Im St. Michaeler Ortsteil St. Martin hat sich heuer wieder eine Gruppe gefunden. Sebastian und die anderen Kinder greifen mit aller Kraft in die Kurbeln. „Es ist eigentlich gar nicht so schwierig“, ist der Achtjährige schon Profi. Papa Wolfgang Moser war früher selbst einmal Ratscherbub: „Der Mechanismus ist ähnlich wie der einer Spieluhr. Die Schlaghämmer werden durch die Drehbewegung gehoben.“ Und das ist ziemlich laut.