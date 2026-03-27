Jetzt wird es auch auf der Staatsbrücke österlich

Der österliche Blickfang hat in der Stadt Salzburg schon Tradition: Auch heuer zieren wieder traditionelle Palmbuschen die Staatsbrücke. Die Stadtgärtner haben ganze Arbeit geleistet.
Es sind zehn Palmbuschen, die zu Ostern mehr Grün auf die Staatsbrücke bringen. Eingehalten wird dabei möglichst auch die Regel, dass sieben verschiedene Pflanzenarten enthalten sein sollen. Von Palmkätzchen über Thuje und Eibe bis zu Stechpalme und Ölzweig ist alles enthalten. Buchs fehlt heuer aufgrund des Buchsbaumzünslers, einem Schädling, ebenso Wacholder, wie Josef Wanka von den Stadtgärten informiert.
Farbenfrohe Hobelscharten runden das österliche Bild ab. Verankert sind die Palmbuschen in großen Töpfen.
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