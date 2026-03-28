Krieg schlägt tiefe Wunden bei Menschen in Nahost

Einige Menschen, die keinen Schutzraum in unmittelbarer Nähe haben, übernachten in städtischen Bunkern. So auch eine 35-jährige Israelin, ihr Partner und der gemeinsame Hund. „Wir passen uns an die Situation an, aber der Krieg ist hart“, sagt die Frau, während sie auf ihrer Matratze im Dunkeln eines unterirdischen Schutzraums in der Küstenmetropole Tel Aviv sitzt. „Aber das alles hat nicht erst vor vier Wochen begonnen“, meint die Israelin mit Blick auch auf das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023. Die Menschen in Israel kämpften angesichts der Bedrohungen durch den Iran und mit Teheran verbündeter Milizen schon lange für die Existenz ihres Landes.