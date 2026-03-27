Wind trieb Flammen eines Waldbrandes weiter

„Der starke Wind erschwert die Löscharbeiten erheblich“, so die Feuerwehr Lainach (Kärnten). Mehrere Wehren aus dem Mölltal standen und stehen bei einem Waldbrand in Winklern im Einsatz.
Ein Brand brach am Freitag gegen 14.30 Uhr in einem Waldstück in Namlach in der Gemeinde Winklern aus. Vermutlich hatte der starke Wind einen Baum auf eine Stromleitung geworfen, wodurch die Leitungen durchtrennt wurden und sich ein Feuer entzündete.
Der Wind trieb die Flammen in Richtung Norden. Etwa 140 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren aus den Abschnitten Oberes Mölltal und Unteres Mölltal rückten aus, die Crew des Polizeihubschraubers Libelle war zur Unterstützung der Brandbekämpfung bis zum Einbruch der Dunkelheit im Einsatz.
Mit Einsetzen der Dunkelheit wurden die Feuerwehrleute abgezogen: Die Eigengefährdung im Gelände wäre zu groß gewesen.
Eine Brandwache ist vor Ort. Für etwaige Nachlöscharbeiten sind die Feuerwehren am Samstag bereit.
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