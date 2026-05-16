Land lenkt nach Ortschef-Kritik bei Mikro-Öffi ein

Das Land nahm den „Krone“-Bericht zum Anlass, hier nachzuschärfen: Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) kündigte an, dass bedarfsgesteuerte Mikro-ÖV-Systeme künftig in Raumordnungsverfahren anerkannt werden. Er argumentierte, das bisherige Verständnis stamme aus einer Zeit, in der öffentlicher Verkehr fast nur als Linien- und Taktverkehr gedacht wurde; moderne, flexible Angebote würden vor Ort aber oft erst den Anschluss an den höherwertigen ÖV schaffen.