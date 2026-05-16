Marathon-Sonntag! Lenker sollten Innenstadt meiden

Tausende Läufer werden morgen, Sonntag, beim Salzburg Marathon an den Start gehen. Das Wetter soll weniger ungemütlich ausfallen als in den vergangenen Tagen, so die Prognose. Autofahrer haben mit Verzögerungen zu rechnen. Die Einschränkungen für den Verkehr dauern bis 15 Uhr an.
Dieses Wochenende steht Salzburg im Zeichen der Lauf-Festspiele: Der Marathon steht am Sonntag am Programm. Für Anrainer und Stadtbesucher gilt: Am Sonntag, zwischen 8 und 15 Uhr, das Auto am besten stehen lassen. Große Teile der Salzburger Innenstadt werden in dieser Zeit nur schwer erreichbar sein.
Wo die Strecke verläuft
Die Laufstrecke führt von der Staatsbrücke aus über das Andräviertel, Lehener Brücke, Mülln, Neutor, Moosstraße, Lepoldskroner Weiher, Kommunalfriedhof bis zum Schloss Hellbrunn, danach weiter über die Hellbrunner Straße wieder Richtung Altstadt bis zum Ziel – beim Salzburger Dom. Ein Queren der Strecke ist nur mit Erlaubnis der Polizei möglich. Neben dem Marathon sind auch weitere Lauf-Wettbewerbe geplant. Nur: Die jüngsten Läufer können erst am 12. Juni ihr Können zeigen, da der Junior-Marathon wegen Schlechtwetters verschoben wurde.
Für die Öffis gibt es einen Sonderfahrplan: Betroffen sind die Obus-Linien, aber auch jene vom Postbus und Albus. An allen Haltestellen oder in der App Salzburg-Mobil finden sich dazu nähere Informationen.
Extra für die Läufer: Mit der Startnummer können sie zum Marathon kostenlos mit den Öffis anreisen – Startnummer bzw. Anmeldebestätigung gelten als Fahrschein in der Kernzone Stadt Salzburg und auch für die S-Bahnlinie 3.
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