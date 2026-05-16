Marathon-Sonntag! Lenker sollten Innenstadt meiden

Wo die Strecke verläuft

Die Laufstrecke führt von der Staatsbrücke aus über das Andräviertel, Lehener Brücke, Mülln, Neutor, Moosstraße, Lepoldskroner Weiher, Kommunalfriedhof bis zum Schloss Hellbrunn, danach weiter über die Hellbrunner Straße wieder Richtung Altstadt bis zum Ziel – beim Salzburger Dom. Ein Queren der Strecke ist nur mit Erlaubnis der Polizei möglich. Neben dem Marathon sind auch weitere Lauf-Wettbewerbe geplant. Nur: Die jüngsten Läufer können erst am 12. Juni ihr Können zeigen, da der Junior-Marathon wegen Schlechtwetters verschoben wurde.