Umbruch? Das sagen die Eisbullen-Verantwortlichen

Die Enttäuschung bei den Eisbullen ist nach der Bauchlandung im Viertelfinale der Play-offs in der ICE Hockey League weiterhin riesengroß. Veränderungen sollen her, der ganz große Umbruch bleibt aber aus. Warum und für wen es beim einstigen Eishockey-Serienmeister eng wird, erklärten die Salzburger am Freitag.