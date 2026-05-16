DNA-Test bestätigte: Wolf riss Tiere im Pinzgau

Das Land Salzburg bestätigte mittels DNA-Untersuchung den Verdacht von Wolfsrissen im Pinzgau: Ende April wurden in Dienten eine Ziege und zwei Schafe getötet. Verantwortlich war ein Wolf aus dem Balkan.
Der Wolfsbeauftragte des Landes, Hannes Üblagger, informierte über die Bestätigung des Wolfsrisses mittels eines DNA-Befundes. Ende April waren in Dienten drei Nutztiere getötet worden. Rasch kam der Verdacht auf, dass ein Wolf die Tiere gerissen habe. Dies wurde nun bestätigt. Das Raubtier stammte aus einer dinarischen Population, also vom Balkan.
Wochen zuvor war es in Maria Alm – eine Nachbargemeinde von Dienten – zu einem Wolfsriss gekommen. Ob es dasselbe Tier war, wird sich erst nach einer Genotypisierung in drei Wochen zeigen.
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