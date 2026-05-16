DNA-Test bestätigte: Wolf riss Tiere im Pinzgau

Der Wolfsbeauftragte des Landes, Hannes Üblagger, informierte über die Bestätigung des Wolfsrisses mittels eines DNA-Befundes. Ende April waren in Dienten drei Nutztiere getötet worden. Rasch kam der Verdacht auf, dass ein Wolf die Tiere gerissen habe. Dies wurde nun bestätigt. Das Raubtier stammte aus einer dinarischen Population, also vom Balkan.