Schwimm-Ass mit Ausrufezeichen zum Start

Nur 13,7 Sekunden fehlten Luca Karl beim Weltcupauftakt auf den Sieg. Der Schwimmer ist im Freiwasser endgültig in der Weltspitze angekommen. Bereits bei der WM in Singapur im vergangenen Sommer zeigte der Salzburger mit Platz fünf, aber rund 90 Sekunden Rückstand auf. Der Saisonstart an der Somabay in Ägypten mit dem zwölften Platz zeigte, dass er sich im langen Winter ordentlich weiterentwickelt hat und das Zeug für die Weltspitze hat.