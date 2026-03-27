Schwimm-Ass mit Ausrufezeichen zum Start

Schwimmer Luca Karl zeigte beim Weltcup-Auftakt in Ägypten auf. Der Salzburger landete auf Rang zwölf, nur 13,7 Sekunden hinter dem Sieger. Ein Ausrufezeichen des Freiwasser-Athleten.
Nur 13,7 Sekunden fehlten Luca Karl beim Weltcupauftakt auf den Sieg. Der Schwimmer ist im Freiwasser endgültig in der Weltspitze angekommen. Bereits bei der WM in Singapur im vergangenen Sommer zeigte der Salzburger mit Platz fünf, aber rund 90 Sekunden Rückstand auf. Der Saisonstart an der Somabay in Ägypten mit dem zwölften Platz zeigte, dass er sich im langen Winter ordentlich weiterentwickelt hat und das Zeug für die Weltspitze hat.
Das große Ziel des Talents sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Im heurigen Sommer wartet mit der EM in Paris aber ebenfalls ein Großereignis.
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