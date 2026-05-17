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Neues Studio eröffnet

Fitness-Trend Lagree: Langsamkeit bringt Kraft

Salzburg
17.05.2026 06:00
Annia Schöne (r.) und Barbara Baronova haben den offiziellen Startschuss für ihr Fitness-Studio ...
Annia Schöne (r.) und Barbara Baronova haben den offiziellen Startschuss für ihr Fitness-Studio gegeben.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Am Samstag gab es in der Stadt Salzburg die Eröffnung des Fitness-Studios „lagreelab“. Der Andrang um den neuen Trend ausprobieren zu können war groß. Die Betreiber betonen, dass sowohl Frauen als auch Männer angesprochen werden. Im Gegensatz zu Pilates zielt Lagree auch Krafttraining ab.

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Großen Andrang gab es am Samstag im Bürokomplex „Acht Zwei Vier“ in Liefering. Annia Schöne und Barbara Baronova haben den offiziellen Startschuss für ihr Fitness-Studio gegeben und viele Interessierte wollten sich die Chance nicht entgehen lassen, den neuen Fitness-Trend Lagree selbst auszuprobieren.

Der erste Lagree-Schnupper- kurs war am Samstag restlos gefüllt.
Der erste Lagree-Schnupper- kurs war am Samstag restlos gefüllt.(Bild: Markus Tschepp)

Anders als beim Pilates zielt Lagree mit ähnlichen Übungen auf echtes Krafttraining ab. „Zuerst wollten wir ein Pilates-Studio aufmachen, aber dann ist Barbara in Kanada auf Lagree gestoßen und es hat uns begeistert“, erklärt die Eigentümerin. Das Studio leiten die Kurstrainer unter tags.

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Das Besondere an dem Trend: „Alle Übungen werden sehr langsam gemacht und sind dadurch anstrengender.“ Ein Vorteil: Anfänger können am selben Kurs teilnehmen wie die Profis. Die Übungen sind gleich, nur die Geschwindigkeit der Ausführung ist unterschiedlich. Neu ist nicht nur die Sportart, sondern auch das Konzept. Das integrierte Kaffee wird von Nicole Heuberger, quasi als Nebenstelle zu ihrem Brunos in der Untersbergstraße, geleitet. 

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