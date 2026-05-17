Fitness-Trend Lagree: Langsamkeit bringt Kraft

Am Samstag gab es in der Stadt Salzburg die Eröffnung des Fitness-Studios „lagreelab“. Der Andrang um den neuen Trend ausprobieren zu können war groß. Die Betreiber betonen, dass sowohl Frauen als auch Männer angesprochen werden. Im Gegensatz zu Pilates zielt Lagree auch Krafttraining ab.
Großen Andrang gab es am Samstag im Bürokomplex „Acht Zwei Vier“ in Liefering. Annia Schöne und Barbara Baronova haben den offiziellen Startschuss für ihr Fitness-Studio gegeben und viele Interessierte wollten sich die Chance nicht entgehen lassen, den neuen Fitness-Trend Lagree selbst auszuprobieren.
Anders als beim Pilates zielt Lagree mit ähnlichen Übungen auf echtes Krafttraining ab. „Zuerst wollten wir ein Pilates-Studio aufmachen, aber dann ist Barbara in Kanada auf Lagree gestoßen und es hat uns begeistert“, erklärt die Eigentümerin. Das Studio leiten die Kurstrainer unter tags.
Das Besondere an dem Trend: „Alle Übungen werden sehr langsam gemacht und sind dadurch anstrengender.“ Ein Vorteil: Anfänger können am selben Kurs teilnehmen wie die Profis. Die Übungen sind gleich, nur die Geschwindigkeit der Ausführung ist unterschiedlich. Neu ist nicht nur die Sportart, sondern auch das Konzept. Das integrierte Kaffee wird von Nicole Heuberger, quasi als Nebenstelle zu ihrem Brunos in der Untersbergstraße, geleitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.