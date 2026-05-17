Fitness-Trend Lagree: Langsamkeit bringt Kraft

Das Besondere an dem Trend: „Alle Übungen werden sehr langsam gemacht und sind dadurch anstrengender.“ Ein Vorteil: Anfänger können am selben Kurs teilnehmen wie die Profis. Die Übungen sind gleich, nur die Geschwindigkeit der Ausführung ist unterschiedlich. Neu ist nicht nur die Sportart, sondern auch das Konzept. Das integrierte Kaffee wird von Nicole Heuberger, quasi als Nebenstelle zu ihrem Brunos in der Untersbergstraße, geleitet.