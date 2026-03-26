Zell geht im Halbfinale in Führung

Sieg nach Verlängerung

Zell rannte lange an und wurde erst kurz vor Ende belohnt. Christian Jennes, der schon die ganzen Play-offs über in Topform agiert, traf in Minute 57 zum Ausgleich. Somit ging es in die Verlängerung, in der die Eisbären aber kurzen Prozess machten. Nicklas Huard traf nach 53 Sekunden in der Overtime zur 1:0-Serienführung. Weiter geht es bereits am Samstag mit Spiel zwei in Gröden.