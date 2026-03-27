Angriff auf Atomanlage im Zentrum Irans

Die USA und Israel greifen Irans Atomanlagen weiter an: Iranische Staatsmedien meldeten Angriffe eines Reaktors und einer Uran-Aufbereitungsanlage. Laut Teheran sei keine Radioaktivität ausgetreten, Verletzte gab es demnach auch nicht.
Bei einem Angriff der USA und Israels im Zentrum des Iran ist nach Angaben der iranischen Staatsmedien ein Schwerwasserreaktor und eine Uran-Aufbereitungsanlage getroffen worden. Die Atomanlage in Khondab sei in zwei Wellen angegriffen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Fars am Freitag unter Berufung auf die Verwaltung der Provinz Markasi.
Dieser Kernreaktor nutzt schweres Wasser (D₂O bzw. Deuteriumoxid) anstatt normales Wasser, um die Kernspaltung zu ermöglichen.
Auch eine Uran-Aufbereitungsanlage im Iran ist nach Angaben der iranischen Atomenergiebehörde angegriffen worden. Die Anlage zur Umwandlung von Uranoxid in Arkadan im Zentrum des Landes sei „vor wenigen Minuten vom amerikanisch-zionistischen Feind“ ins Visier genommen worden, teilte die Behörde am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Radioaktives Material sei ebenfalls nicht freigesetzt worden.
Die USA und Israel hatten bereits vor Tagen die schwer gesicherte Atomfabrik Natans angegriffen, die aus oberirdischen und unterirdischen Einrichtungen zur Urananreicherung besteht. US-Präsident Donald Trump hat die Vernichtung des iranischen Atomprogramms als eines der Ziele des seit rund vier Wochen andauernden Krieges genannt.
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