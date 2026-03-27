Angriff auf Atomanlage im Zentrum Irans

Auch eine Uran-Aufbereitungsanlage im Iran ist nach Angaben der iranischen Atomenergiebehörde angegriffen worden. Die Anlage zur Umwandlung von Uranoxid in Arkadan im Zentrum des Landes sei „vor wenigen Minuten vom amerikanisch-zionistischen Feind“ ins Visier genommen worden, teilte die Behörde am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Radioaktives Material sei ebenfalls nicht freigesetzt worden.