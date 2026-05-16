Einbrecher flohen vor Radstädter Hausbesitzerin

Als die Besitzerin des Einfamilienhauses das Haus betrat, flüchteten die Einbrecher. Die unbekannten Täter waren über ein Fenster im Erdgeschoß in das Einfamilienhaus eingedrungen. Eine Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos. Die Höhe des Schadens ist vorerst nicht bekannt.