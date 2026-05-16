Salzburger (26) verliert 60.000 Euro an Betrüger

Ein Salzburger (26) wurde Opfer von dreisten Internet-Betrügern: Der junge Mann wurde von einer Werbung auf einer bekannten Plattform animiert, Geld auf externe Konten zu überweisen. Gewinne wurden versprochen – letztlich verlor der Mann rund 60.000 Euro.
Anfang Mai entdeckte der 26-Jährige die verheißungsvolle Werbung: Dabei wurden Kunden Gewinne versprochen, sofern sie Überweisungen auf externe Konten durchführten. Gesagt, getan: Der 26-Jährige führte mehrere Transaktionen auf Bankkonten in Deutschland und Portugal durch – insgesamt 60.000 Euro.
Doch die versprochenen Gewinne blieben aus, das Geld war weg. Der Mann erstattete nun Anzeige bei der Salzburger Polizei. Die Ermittlungen laufen.
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