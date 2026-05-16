Salzburger (26) verliert 60.000 Euro an Betrüger

Anfang Mai entdeckte der 26-Jährige die verheißungsvolle Werbung: Dabei wurden Kunden Gewinne versprochen, sofern sie Überweisungen auf externe Konten durchführten. Gesagt, getan: Der 26-Jährige führte mehrere Transaktionen auf Bankkonten in Deutschland und Portugal durch – insgesamt 60.000 Euro.