Kein Unfall! E-Call aus Auto war Fehlalarm

Die Feuerwehr wurde Freitagvormittag per E-Call aus einem Fahrzeug ins Marktzentrum von Tamsweg gerufen und traf dort rasch ein. Vor Ort stellte sich heraus: Es war gar kein Unfall passiert.
Die Alarmierung „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ ging gegen 9.30 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die Lage sei unklar, hieß es. Die Information war per E-Call, einem automatischen Notrufsystem, das in immer mehr Fahrzeugen eingebaut ist, eingegangen.
Am Einsatzort mussten sich die Floriani und die Rettung auf die Suche nach einem Unfall machen und fanden das Auto schließlich geparkt und unbeschädigt vor.
Weil es eine technische Fehlfunktion war, konnten die Einsatzkräfte wieder abziehen. Die „Unfallsuche“ konnte nach rund einer Stunde beendet werden.
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