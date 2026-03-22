Unfall, weil Autofahrer wegen Tier stark bremste

Verkehrsunfall auf der Mittersiller Straße (B168) in Stuhlfelden (Salzburg) in der Nacht auf Sonntag: Ein Lenker (48) bremste wegen eines Dachses stark ab und konnte daraufhin eine Kollision mit einem weiteren Pkw nicht vermeiden. Eine Stuhlfeldnerin (52) ist verletzt.
Der Unfall ereignete sich kurz nach drei Uhr früh. Der 48-jährige Lenker musste auf Höhe Pirtendorf stark abbremsen. Ein toter Dachs lag auf der Straße und löste den Zwischenfall aus.
Der Lenker kollidierte mit dem Auto einer 52-Jährigen aus Stuhlfelden, die dabei verletzt wurde. Das Rote Kreuz brachte sie ins Tauernklinikum nach Zell am See. Alkohol war bei dem Unfall nicht im Spiel.
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