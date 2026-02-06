Das fordern die USA im Atomstreit vom Iran

Ein Einlenken der iranischen Führung war hier, wenig überraschend, nicht zu erkennen. Sie zeigte sich, wie schon in der Vergangenheit, bereit, das Atomprogramm des Landes zu begrenzen. Bisher hatten die USA gefordert, dass das Regime die Urananreicherungen, die zum Bau von Kernwaffen führen könnte, vollständig einstellen müsse. Verhandlungen über eine vollständige Aufgabe oder über das heimische Raketenprogramm schloss Teheran aber aus. Die Führung erhofft sich ein Ende der Sanktionen und einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Proteste wurden durch die schwere Wirtschaftskrise ausgelöst und weiteten sich zu einem politischen Aufstand aus.