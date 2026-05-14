4000 US-Soldaten müssen Reise nach Polen abbrechen

Laut der auf Verteidigungsnachrichten fokussierten Plattform „Task and Purpose“ war vorgesehen, dass die Soldaten vor allem in Polen mit Streitkräften von Partnerländern zusammenarbeiten. Der Einsatz sollte dem Bericht zufolge der Unterstützung der „Operation Atlantic Resolve“ dienen, die 2014 von den USA als Reaktion auf die russische Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim gestartet worden war, um NATO-Partner zu unterstützen.