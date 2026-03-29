Schwer krankes Mädchen muss in die Schule kommen

Die ans Bett gefesselte, an ME erkrankte zwölfjährige Sophie muss in Zukunft Prüfungen für die Schule auch dort ablegen. Aufgrund ihrer Krankheit ist dies jedoch nicht möglich. Ihre Mutter ist verzweifelt, kämpft weiter für das Ziel ihrer Tochter, die Schulstufe abschließen zu können: „Sonst bleibt ihr gar nichts mehr!“