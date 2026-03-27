Österreichs Luftraum im Vorjahr 55 Mal verletzt

In einigen Fällen hätten nicht genehmigte Überflüge noch im Vorfeld abgewiesen werden können, ließ das Verteidigungsministerium wissen. „Jeder einzelne Überflug wird dabei im Einklang mit der geltenden Rechtslage geprüft, beurteilt sowie genehmigt oder abgelehnt“, wurde in einer Aussendung weiter ausgeführt. Im Jänner 2026 kam es zu zwei Alarmstarts aufgrund vermuteter Luftraumverletzungen sowie zu einem weiteren infolge einer Wettererscheinung.