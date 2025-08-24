Eurofighter-Einsatz wegen fehlender Verbindung

Bundesheer trainiert ab Montag

Michael Bauer wies auf X zudem darauf hin, dass am Montag in mehreren Bundesländern eine große Übung des Bundesheers starte. Beteiligt seien österreichische Soldatinnen und Soldaten, die deutsche Bundeswehr und die Polizei. Sie erhalten taktische Aufgaben und dürfen Knallmunition, Leuchtmittel und Nebelgranaten verwenden, um diese zu lösen.