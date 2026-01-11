Neue Panzer, Hubschrauber und Lkw fürs Bundesheer

Das Verteidigungsministerium hat seine Modernisierungspläne für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Auf Basis des mehrjährigen Aufbauplans sind in den Bereichen Ausrüstung, Mobilität, Schutz, Führung und Infrastruktur Beschaffungen geplant: Ganz oben auf der Liste stehen Lkw, Helikopter und Panzer.
Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der logistischen Durchhaltefähigkeit, so das Ministerium. Beschafft werden insgesamt 855 militärische geländegängige Lastkraftwagen zur Erneuerung der bestehenden Lkw-Flotte. Sie sollen das Rückgrat der militärischen Mobilität bilden und seien entscheidend für Katastrophenhilfe, Einsatzunterstützung und Landesverteidigung. Auch die Beschaffung neuer Tarnanzüge ist geplant.
Ulan und Pandur rollen an
Bei den gepanzerten Systemen sind neun modernisierte Ulan-Schützenpanzer, 16 modernisierte Leopard-Kampfpanzer sowie 28 neue Pandur-Radpanzer vorgesehen. Im Bereich der Luftunterstützung steht die Auslieferung der ersten zwölf Mehrzweckhubschrauber AW169M und die Übergabe von zwei weiteren modernisierten S-70 „Black Hawk“-Helikoptern an.
Bei der Sicherheit unseres Landes gibt es keine Kompromisse.
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
Zur Sicherstellung einer robusten Führungs- und Kommunikationsfähigkeit will das Heer Maßnahmen im Telekommunikationsverbund an militärischen Liegenschaften umsetzen. Neu dazu kommen 2530 Soldatenfunkgeräte inklusive Headsets. Beschafft und bereitgestellt werden zudem 382 militärische Stromversorgungssysteme zur autarken Energieversorgung von Führungs-, Funk- und Kommunikationssystemen.
Neubau und Sanierungen
Begleitend zu den Beschaffungen werden 2026 auch Infrastrukturprojekte umgesetzt, darunter die Fertigstellung bzw. Baubeginn mehrerer Neuerrichtungen und Sanierungen von Kasernen, Werkstätten und Sportanlagen. Auch der Abschluss zentraler Energie-, Versorgungs- und Bahnanschlussprojekte an mehreren Standorten ist geplant.
„Wenn wir Frieden, Freiheit, Bevölkerung und unsere Neutralität schützen wollen, dann brauchen wir ein verteidigungsfähiges Bundesheer. Bei der Sicherheit unseres Landes gibt es keine Kompromisse“, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) dazu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.