Neue Panzer, Hubschrauber und Lkw fürs Bundesheer

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der logistischen Durchhaltefähigkeit, so das Ministerium. Beschafft werden insgesamt 855 militärische geländegängige Lastkraftwagen zur Erneuerung der bestehenden Lkw-Flotte. Sie sollen das Rückgrat der militärischen Mobilität bilden und seien entscheidend für Katastrophenhilfe, Einsatzunterstützung und Landesverteidigung. Auch die Beschaffung neuer Tarnanzüge ist geplant.