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Der Kampf für sauberes Wasser als Lebensaufgabe

Wien
29.03.2026 11:00
Waldsteins Projekt startet nun in die entscheidende Phase.
Waldsteins Projekt startet nun in die entscheidende Phase.(Bild: DesertGreener)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Mark Perry
Von Christoph Engelmaier und Mark Perry

Schon seit 18 Jahren setzt sich der Wiener Unternehmer Carl Albrecht Waldstein dafür ein, die weltweite Wasserkrise zu lösen. Seine neue Wasser-Technologie könnte nun dabei helfen

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Weltweit leiden derzeit mehr als 2,5 Milliarden Menschen an Wassermangel. Während fieberhaft nach Lösungsmöglichkeiten gesucht wird, hat ein Wiener eine Technologie entwickelt, die Milliarden Menschen Wasser geben könnte. Der Mann hinter der Mission? Carl Albrecht Waldstein.

Schon seit 18 Jahren kämpft der Gründer und Firmenchef von DesertGreener, für eine Technologie, die Meerwasser mit reiner Sonnenenergie in Trinkwasser verwandelt. Das Herzstück der solaren Meerwasser-Entsalzungs-Pilotanlage befindet sich an einem geheimen Standort südlich von Wien. Mittlerweile ist die Anlage nach Zypern aufgebrochen, wo jetzt die entscheidenden Tests unter realen Bedingungen beginnen.

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„In Gegenden, die bisher unter massivem Wassermangel gelitten haben, bringen wir nicht nur Wasser – wir bringen Landwirtschaft, Industrie, Tourismus und damit Arbeitsplätze“, so Waldstein optimistisch. Unser Wiener der Woche ist sich sicher, dass seine Technologie die Welt verändern kann. Kein Kind solle mehr durstig ins Bett gehen – egal, in welchem Land es geboren wurde.

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