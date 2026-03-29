Der Kampf für sauberes Wasser als Lebensaufgabe

„In Gegenden, die bisher unter massivem Wassermangel gelitten haben, bringen wir nicht nur Wasser – wir bringen Landwirtschaft, Industrie, Tourismus und damit Arbeitsplätze“, so Waldstein optimistisch. Unser Wiener der Woche ist sich sicher, dass seine Technologie die Welt verändern kann. Kein Kind solle mehr durstig ins Bett gehen – egal, in welchem Land es geboren wurde.