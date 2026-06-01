Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächtlicher Einsatz

Biber überlebt Irrweg über Straße und Gleise!

Wien
01.06.2026 12:01
In einer Transportbox wurde der Biber wieder in die Donau gebracht.
In einer Transportbox wurde der Biber wieder in die Donau gebracht.(Bild: Tierhilfe Klosterneuburg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für einen nächtlichen Großeinsatz sorgte ein ungewöhnlicher Besucher in Klosterneuburg: Ein Biber hatte sich in eine Garage an der B14 auf Höhe der BP-Tankstelle verirrt und löste damit eine tierische Rettungsaktion aus.

0 Kommentare

Alarmiert wurde die Tierhilfe Klosterneuburg von einer Polizeistreife aus Wien-Döbling. Das Nagetier hatte zuvor offenbar einen lebensgefährlichen Weg hinter sich gebracht. Von der Donau aus musste der Biber Bahngleise überqueren und sogar eine vierspurige Straße passieren. „Nicht auszudenken, was da alles passieren hätte können“, so die Tierretter.

In Box zurück zur Donau transportiert
Während die Döblinger Beamten zu einem weiteren Einsatz aufbrechen mussten, wurden Kollegen der Polizeiinspektion Klosterneuburg zur Unterstützung angefordert. Gemeinsam sicherten die Helfer das Tier und transportierten es in einer Box zurück zur Donau.

Im Wasser der Donau verschwunden
Kaum war die Box geöffnet, schaltete der Biber plötzlich den „Turbo“ ein. Ehe die Retter reagieren konnten, sprintete er los und verschwand mit einem kräftigen Platscher im Wasser der Donau.

Für den tierischen Nachtschwärmer ging das Abenteuer glimpflich aus. Die Tierhilfe Klosterneuburg bedankte sich bei allen beteiligten Polizeidienststellen für ihren Einsatz – ganz besonders „im Namen des Bibers“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
01.06.2026 12:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
18° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
18° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
16° / 19°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
17° / 19°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
18° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
121.246 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
115.091 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
95.237 mal gelesen
Archivbild
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1569 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1107 mal kommentiert
Archivbild
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
884 mal kommentiert
Mehr Wien
Nächtlicher Einsatz
Biber überlebt Irrweg über Straße und Gleise!
33-Jähriger fliegt auf
Geldbörse verloren, dann erfindet Wiener Raub
Krone Plus Logo
„Mord im Hotel Orient“
Wien als geheime Metropole für Crime (und Sex)
Neue Idee gegen Hitze
Baden für alle im Donaukanal zum Nulltarif
In Wiener Wohnung
17-Jährige sticht zu: Mann überlebt Attacke knapp
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf