Biber überlebt Irrweg über Straße und Gleise!

Für einen nächtlichen Großeinsatz sorgte ein ungewöhnlicher Besucher in Klosterneuburg: Ein Biber hatte sich in eine Garage an der B14 auf Höhe der BP-Tankstelle verirrt und löste damit eine tierische Rettungsaktion aus.
Alarmiert wurde die Tierhilfe Klosterneuburg von einer Polizeistreife aus Wien-Döbling. Das Nagetier hatte zuvor offenbar einen lebensgefährlichen Weg hinter sich gebracht. Von der Donau aus musste der Biber Bahngleise überqueren und sogar eine vierspurige Straße passieren. „Nicht auszudenken, was da alles passieren hätte können“, so die Tierretter.
In Box zurück zur Donau transportiert
Während die Döblinger Beamten zu einem weiteren Einsatz aufbrechen mussten, wurden Kollegen der Polizeiinspektion Klosterneuburg zur Unterstützung angefordert. Gemeinsam sicherten die Helfer das Tier und transportierten es in einer Box zurück zur Donau.
Im Wasser der Donau verschwunden
Kaum war die Box geöffnet, schaltete der Biber plötzlich den „Turbo“ ein. Ehe die Retter reagieren konnten, sprintete er los und verschwand mit einem kräftigen Platscher im Wasser der Donau.
Für den tierischen Nachtschwärmer ging das Abenteuer glimpflich aus. Die Tierhilfe Klosterneuburg bedankte sich bei allen beteiligten Polizeidienststellen für ihren Einsatz – ganz besonders „im Namen des Bibers“.
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