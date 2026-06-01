Biber überlebt Irrweg über Straße und Gleise!

Alarmiert wurde die Tierhilfe Klosterneuburg von einer Polizeistreife aus Wien-Döbling. Das Nagetier hatte zuvor offenbar einen lebensgefährlichen Weg hinter sich gebracht. Von der Donau aus musste der Biber Bahngleise überqueren und sogar eine vierspurige Straße passieren. „Nicht auszudenken, was da alles passieren hätte können“, so die Tierretter.