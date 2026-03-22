Er und seine Truppe sind dort, wo der Hut brennt

Das war wohl auch ein kleiner Dank für Hillerers tatkräftiges Handeln in der Corona-Pandemie. Unter seiner Regie wurde u. a. das Contract-Tracing aufgebaut, Essenspakete an infizierte Gruppen ausgeliefert oder die Taxi-Gutscheine für notwendige Arztbesuche abgewickelt – unser Wiener der Woche! Wir gratulieren.