Nach sieben Jahren: Leao plant Abschied von Milan

„Ich habe mein Bestes gegeben, aber es ist Zeit, sich neuen Aufgaben zu stellen“, kündigte Offensiv-Star Rafael Leao beim portugiesischen Sender Sport TV an, die AC Milan verlassen zu wollen. Seit 2029 kickt der Flügelstürmer für die „Rossoneri“.
291 Mal stand Leao bislang im Milan-Trikot auf dem Rasen, dabei gelangen dem Portugiesen 80 Tore und 65 Assists. Nach sieben Jahren droht dem Serie-A-Klub nun allerdings, den Leistungsträger zu verlieren.
„Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen. Ich fühle mich bereit, in einer anderen Liga zu spielen“, sucht der Flügelstürmer eine neue Herausforderung außerhalb von Italien.
Ab nach England?
Die Saison 2025/26 beendeten die Mailänder auf dem enttäuschenden fünften Rang – außerhalb der Champions-League-Plätze. Sehr wohl in der Königsklasse vertreten ist Manchester United, der „Gazetta dello Sport“ zufolge sollen die „Red Devils“ um die Dienste Leaos buhlen. Aber auch die türkischen Erstligisten Galatasaray und Fenerbahce seien am 26-Jährigen interessiert, heißt es.
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