Nach sieben Jahren: Leao plant Abschied von Milan

Ab nach England?

Die Saison 2025/26 beendeten die Mailänder auf dem enttäuschenden fünften Rang – außerhalb der Champions-League-Plätze. Sehr wohl in der Königsklasse vertreten ist Manchester United, der „Gazetta dello Sport“ zufolge sollen die „Red Devils“ um die Dienste Leaos buhlen. Aber auch die türkischen Erstligisten Galatasaray und Fenerbahce seien am 26-Jährigen interessiert, heißt es.