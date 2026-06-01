Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es ist Zeit“

Nach sieben Jahren: Leao plant Abschied von Milan

Fußball International
01.06.2026 12:11
Seit 2019 kickt Rafael Leao für die AC Milan.
Seit 2019 kickt Rafael Leao für die AC Milan.(Bild: AP/Antonio Calanni)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich habe mein Bestes gegeben, aber es ist Zeit, sich neuen Aufgaben zu stellen“, kündigte Offensiv-Star Rafael Leao beim portugiesischen Sender Sport TV an, die AC Milan verlassen zu wollen. Seit 2029 kickt der Flügelstürmer für die „Rossoneri“.

0 Kommentare

291 Mal stand Leao bislang im Milan-Trikot auf dem Rasen, dabei gelangen dem Portugiesen 80 Tore und 65 Assists. Nach sieben Jahren droht dem Serie-A-Klub nun allerdings, den Leistungsträger zu verlieren. 

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

„Ich bin stolz, dass ich bei Milan Geschichte schreiben durfte, aber ich möchte ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen. Ich fühle mich bereit, in einer anderen Liga zu spielen“, sucht der Flügelstürmer eine neue Herausforderung außerhalb von Italien.

Ab nach England?
Die Saison 2025/26 beendeten die Mailänder auf dem enttäuschenden fünften Rang – außerhalb der Champions-League-Plätze. Sehr wohl in der Königsklasse vertreten ist Manchester United, der „Gazetta dello Sport“ zufolge sollen die „Red Devils“ um die Dienste Leaos buhlen. Aber auch die türkischen Erstligisten Galatasaray und Fenerbahce seien am 26-Jährigen interessiert, heißt es. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
01.06.2026 12:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
121.246 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
115.091 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
95.237 mal gelesen
Archivbild
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1569 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1107 mal kommentiert
Archivbild
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
884 mal kommentiert
Mehr Fußball International
„Es ist Zeit“
Nach sieben Jahren: Leao plant Abschied von Milan
Deal nimmt Form an
Glasner plant offenbar Treffen mit Milan-Boss
„Richtiger Zeitpunkt“
Premier League: Rekordspieler beendet Karriere
Hotel wird zur Festung
Englands WM-Stars in den USA mit Waffen beschützt
Kane, Musiala und Co.
Pop-Star Shakira bedankt sich bei Bayern-Quartett
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf