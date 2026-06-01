„Vier Buchstaben“
Scherz: Flieger kehrt wegen Bluetooth-Namen um
Ein United-Airlines-Flugzeug musste am Samstag wegen eines möglichen Sicherheitsrisikos mitten im Flug umkehren. Grund war der schlechte Scherz eines 16-Jährigen, der seinem Bluetooth-Lautsprecher einen besonders „kreativen“ Namen gegeben hatte.
Das Flugzeug war von New York nach Palma de Mallorca unterwegs, als es auf halber Strecke umdrehen musste. An Bord befand sich wohl ein Bluetooth-Gerät mit einem „verdächtigen Namen“.
„Alles ausschalten“
Berichten von Passagieren zufolge sollen sie gebeten worden sein, ihre Bluetooth-Geräte auszuschalten. Die Ansage sei mehrere Male wiederholt worden. Wenn „in einer Minute“ noch Geräte eingeschaltet seien, würde die Maschine umdrehen, hieß es. So kam es dann auch – das Flugzeug machte kehrt.
Bomben-Angst im Flugzeug
Medienberichten zufolge hatte ein Teenager seinen Lautsprecher in „Bomb“ (Bombe) umbenannt. Weil Bluetooth-Signale allen Geräte in der Nähe angezeigt werden, haben viele der Passagiere und Besatzung den Namen gesehen.
Erhebliche Verspätung auf dem Flug
Der schlechte Scherz habe das Standardprotokoll für einen Bombenalarm ausgelöst. In Newark angekommen, mussten alle Passagiere die Maschine verlassen, ihre elektronischen Geräte aber an Bord lassen. Nachdem geklärt war, dass sich kein Sprengkörper an Bord des Fliegers befand, durften die Passagiere wieder einsteigen. Der Flug von Newark nach Mallorca dauert normalerweise acht Stunden, dieser brauchte aufgrund des Zwischenfalls etwa neuneinhalb Stunden länger.
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