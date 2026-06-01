Scherz: Flieger kehrt wegen Bluetooth-Namen um

Erhebliche Verspätung auf dem Flug

Der schlechte Scherz habe das Standardprotokoll für einen Bombenalarm ausgelöst. In Newark angekommen, mussten alle Passagiere die Maschine verlassen, ihre elektronischen Geräte aber an Bord lassen. Nachdem geklärt war, dass sich kein Sprengkörper an Bord des Fliegers befand, durften die Passagiere wieder einsteigen. Der Flug von Newark nach Mallorca dauert normalerweise acht Stunden, dieser brauchte aufgrund des Zwischenfalls etwa neuneinhalb Stunden länger.