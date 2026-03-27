Raiffeisenbank steigerte Überschuss um 54 Prozent

„Unsicherheit ist das Schlimmste“

Doch: „Derzeit ist alles ein bisschen auf Beobachtungsstatus“, sagt Schwendtbauer angesichts des Iran-Krieges. „Unsicherheit ist das Schlimmste.“ Wenn der Ölpreis langfristig über 100 Euro pro Fass zu liegen kommt, erwartet der Bankenchef eine Rezession und eine Inflationsrate von bis zu vier Prozent. Wie die Teuerung gestoppt werden könnte? „In erster Linie durch Drehen an der Zinsschraube“, so Schwendtbauer. Die Europäische Zentralbank könnte ihre Leitzinsen erhöhen, um die Nachfrage und damit die Inflation zu dämpfen.