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Ölpreis als Risiko

Raiffeisenbank steigerte Überschuss um 54 Prozent

Oberösterreich
27.03.2026 14:45
Reinhard Schwendtbauer ist Generaldirektor. Die Eigenmittelquote seiner Bank lag 2025 bei 21 ...
Reinhard Schwendtbauer ist Generaldirektor. Die Eigenmittelquote seiner Bank lag 2025 bei 21 Prozent.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich erwartet eine Rezession, wenn der Ölpreis dauerhaft hoch bleibt. Seine Bank konnte ihren Jahresüberschuss indes um 54 Prozent auf 748 Millionen Euro steigern. Achillesferse bleibt weiterhin der große Anteil an ausfallgefährdeten Krediten.

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„Wir hatten einen leichten Aufwärtstrend“, sagt Reinhard Schwendtbauer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, zur Wirtschaftslage. Ablesbar ist das auch am Jahresergebnis der Bank, das am Freitag präsentiert wurde: Der Überschuss vor Steuern lag im Vorjahr bei 748 Millionen Euro – ein Plus von 54 Prozent, das vor allem durch die traditionell wichtigen Beteiligungen der Raiffeisenlandesbank zustande kam.

„Unsicherheit ist das Schlimmste“
Doch: „Derzeit ist alles ein bisschen auf Beobachtungsstatus“, sagt Schwendtbauer angesichts des Iran-Krieges. „Unsicherheit ist das Schlimmste.“ Wenn der Ölpreis langfristig über 100 Euro pro Fass zu liegen kommt, erwartet der Bankenchef eine Rezession und eine Inflationsrate von bis zu vier Prozent. Wie die Teuerung gestoppt werden könnte? „In erster Linie durch Drehen an der Zinsschraube“, so Schwendtbauer. Die Europäische Zentralbank könnte ihre Leitzinsen erhöhen, um die Nachfrage und damit die Inflation zu dämpfen.

Fünftgrößte Bank Österreichs
Zurück zur Raiffeisenlandesbank: Die gesamte Gruppe verzeichnete eine Bilanzsumme von knapp 70 Milliarden Euro – das bedeutet Platz 5 unter allen Banken in Österreich.

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Achillesferse bleibt weiter die sogenannte NPL-Quote, die den Anteil an stark ausfallgefährdeten Krediten angibt. Sie lag bei 5,6 Prozent. Das ist zwar ein Rückgang im Vergleich zu 6,3 Prozent im Jahr davor, aber immer noch ein Stück vom Zielwert von fünf Prozent entfernt.

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