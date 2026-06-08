Wirtschaftskammer in OÖ beschließt Reformvorhaben

Das Personal der oberösterreichischen Wirtschaftskammer soll „schrittweise über natürlichen Abgang“ reduziert werden. Zudem sollen auch Funktionärsstruktur und Bezirksstellen auf den Prüfstand gestellt werden. Das wird am Dienstag vom höchsten Gremium der Landeskammer beschlossen.
Ein Gehaltsplus für die eigenen Mitarbeiter sowie üppige Gagenerhöhungen für Funktionäre stürzten die Wirtschaftskammer im Herbst bundesweit in eine Krise – die „Krone“ berichtete ausführlich. In Oberösterreich ließ Kammerpräsidentin Doris Hummer infolgedessen eine fraktionsübergreifende Taskforce einrichten, die Reformen erarbeiten sollte. Am Dienstagnachmittag werden im Wirtschaftsparlament – dem höchsten Gremium der Landeskammer – die Reformvorschläge aus eben dieser Arbeitsgruppe beschlossen.
Funktionärsstruktur soll „evaluiert“ werden
Es geht um teils weitreichende Einschnitte: So soll etwa eine „schrittweise Personalreduktion über natürlichen Abgang“ ebenso beschlossen werden wie eine „Evaluierung“ der Funktionärsstruktur und der Bezirksstellen sowie eine „Überprüfung der Anzahl und Struktur der Fachgruppen“, wie es in dem Antrag heißt. Zudem sollen die Mitgliedsbeiträge für Unternehmen gesenkt werden. Die Reformvorhaben stoßen in der Wirtschaftskammer Oberösterreich auf breite Zustimmung: Den Antrag haben alle Fraktionen bis auf die Freiheitliche Wirtschaft unterzeichnet.
Auch andere Landeskammern sind zum Sparen angehalten. Allen voran wird aber in der Zentrale der bundesweiten Wirtschaftskammer in Wien der Rotstift angesetzt. Dort soll, wie berichtet, bis Ende 2027 jeder vierte Job – 200 von derzeit 800 Stellen – gestrichen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.