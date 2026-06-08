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Nach Kritik an Gagen:

Wirtschaftskammer in OÖ beschließt Reformvorhaben

Oberösterreich
08.06.2026 18:00
Am Dienstag tagt das höchste Gremium der Wirtschaftskammer OÖ in Linz.
Am Dienstag tagt das höchste Gremium der Wirtschaftskammer OÖ in Linz.(Bild: WKOÖ / Röbl)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Das Personal der oberösterreichischen Wirtschaftskammer soll „schrittweise über natürlichen Abgang“ reduziert werden. Zudem sollen auch Funktionärsstruktur und Bezirksstellen auf den Prüfstand gestellt werden. Das wird am Dienstag vom höchsten Gremium der Landeskammer beschlossen.

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Ein Gehaltsplus für die eigenen Mitarbeiter sowie üppige Gagenerhöhungen für Funktionäre stürzten die Wirtschaftskammer im Herbst bundesweit in eine Krise – die „Krone“ berichtete ausführlich. In Oberösterreich ließ Kammerpräsidentin Doris Hummer infolgedessen eine fraktionsübergreifende Taskforce einrichten, die Reformen erarbeiten sollte. Am Dienstagnachmittag werden im Wirtschaftsparlament – dem höchsten Gremium der Landeskammer – die Reformvorschläge aus eben dieser Arbeitsgruppe beschlossen.

Funktionärsstruktur soll „evaluiert“ werden
Es geht um teils weitreichende Einschnitte: So soll etwa eine „schrittweise Personalreduktion über natürlichen Abgang“ ebenso beschlossen werden wie eine „Evaluierung“ der Funktionärsstruktur und der Bezirksstellen sowie eine „Überprüfung der Anzahl und Struktur der Fachgruppen“, wie es in dem Antrag heißt. Zudem sollen die Mitgliedsbeiträge für Unternehmen gesenkt werden. Die Reformvorhaben stoßen in der Wirtschaftskammer Oberösterreich auf breite Zustimmung: Den Antrag haben alle Fraktionen bis auf die Freiheitliche Wirtschaft unterzeichnet.

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Auch andere Landeskammern sind zum Sparen angehalten. Allen voran wird aber in der Zentrale der bundesweiten Wirtschaftskammer in Wien der Rotstift angesetzt. Dort soll, wie berichtet, bis Ende 2027 jeder vierte Job – 200 von derzeit 800 Stellen – gestrichen werden.

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