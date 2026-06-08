Wirtschaftskammer in OÖ beschließt Reformvorhaben

Funktionärsstruktur soll „evaluiert“ werden

Es geht um teils weitreichende Einschnitte: So soll etwa eine „schrittweise Personalreduktion über natürlichen Abgang“ ebenso beschlossen werden wie eine „Evaluierung“ der Funktionärsstruktur und der Bezirksstellen sowie eine „Überprüfung der Anzahl und Struktur der Fachgruppen“, wie es in dem Antrag heißt. Zudem sollen die Mitgliedsbeiträge für Unternehmen gesenkt werden. Die Reformvorhaben stoßen in der Wirtschaftskammer Oberösterreich auf breite Zustimmung: Den Antrag haben alle Fraktionen bis auf die Freiheitliche Wirtschaft unterzeichnet.