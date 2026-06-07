Austropop und Kabarett mit Herz und Augenzwinkern

Kabarett mit Ego, Irrtümern und Träumen

Thomas Mraz („Vorstadtweiber“) spielt in Linz das erste Comedy-Solo „Mraz F1rst!“ (7. 7.), es geht um Alltag, Ego, Beziehungen und die kleinen Katastrophen dazwischen. Herbert Steinböck und die „3 BariTöne“ (30. 7.) verbinden Kabarett, Oper, Austropop und Parodie miteinander. Weinzettl & Rudle liefern in „Für immer und andere Irrtümer“ (4. 8.) die beste Pointen mit Herz und Augenzwinkern über die ganz großen Versprechen. Nichts für verklemmte Gemüter ist dann noch „Höhepunkte“ (5. 8.) von Barbara Balldini.