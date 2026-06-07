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Rosengarten Linz

Austropop und Kabarett mit Herz und Augenzwinkern

Oberösterreich
07.06.2026 17:00
„Heroes“ – Andie Gabauer mit kraftvoller Hommage an Musikikone David Bowie.
„Heroes“ – Andie Gabauer mit kraftvoller Hommage an Musikikone David Bowie.(Bild: © Philipp Lipiarski / www.lipia)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Sommerspritzer und Abendhimmel: Im Linzer Rosengarten gibt es ab 1. Juli bis Mitte August ein Kulturprogramm mit den angesagtesten Kabarettisten und Musikern Österreichs. Unschlagbar auch der Panorama-Blick über den Dächern von Linz. Es gibt noch Tickets.

Der Rosengarten am Pöstlingberg ist ein Ort zum Genießen. Hier geben die besten österreichischen Kabarettisten neueste Programme zum besten, musikalisch setzt man auf Italoflair, Austropop, große Jazz-Stimmen. Die „Krone“ präsentiert diese Sommerhighlights.

Österreich hitverdächtig
Eine Premiere feiert Tom Gaebel (9. 7.), er bringt mit Retro-Charme seine bejubelte Hommage an Frank Sinatra zum ersten Mal nach Linz. Katharina Straßer lädt in ihrer Kabarett-Tribute-Show „50+ – Austropop“ (28. 7.) auf eine besondere Reise ein. Es geht um Hits und die Geschichten dahinter – um Zeitgeist, Klischees und das Lebensgefühl ganzer Generationen.

„Heroes“ und „Ziggy Stardust“
Mit „The Tribute plays David Bowie“ (12. 8.) taucht Andie Gabauer in die vielen Facetten Bowies ein: von Glam-Rock-Ikone Ziggy Stardust bis zum experimentierfreudigen Spätwerk.

Tabubrecherin: Barbara Balldini
Tabubrecherin: Barbara Balldini(Bild: Spielstätten Graz/Baldini)
Kabarett mit Beats: Thomas Mraz
Kabarett mit Beats: Thomas Mraz(Bild: Thomas Mraz)
Bissig liebevoll, treffsicher: Das Duo Weinzettl & Rudle
Bissig liebevoll, treffsicher: Das Duo Weinzettl & Rudle(Bild: lukas beck)
Herbert Steinböck sorgt für Satire die „3 Baritöne“ bringen Oper bis Austropop
Herbert Steinböck sorgt für Satire die „3 Baritöne“ bringen Oper bis Austropop(Bild: Roman Seidl)
Ein Abend voller Swing, Stil und guter Laune: Tom Gaebel lässt Sinatra & Co aufleben.
Ein Abend voller Swing, Stil und guter Laune: Tom Gaebel lässt Sinatra & Co aufleben.(Bild: Lions Club Tecklenburg)
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Kabarett mit Ego, Irrtümern und Träumen
Thomas Mraz („Vorstadtweiber“) spielt in Linz das erste Comedy-Solo „Mraz F1rst!“ (7. 7.), es geht um Alltag, Ego, Beziehungen und die kleinen Katastrophen dazwischen. Herbert Steinböck und die „3 BariTöne“ (30. 7.) verbinden Kabarett, Oper, Austropop und Parodie miteinander. Weinzettl & Rudle liefern in „Für immer und andere Irrtümer“ (4. 8.) die beste Pointen mit Herz und Augenzwinkern über die ganz großen Versprechen. Nichts für verklemmte Gemüter ist dann noch „Höhepunkte“ (5. 8.) von Barbara Balldini.

Spaß, träumen, genießen: Im Rosengarten kann man Linz von seiner schönsten Seite erleben – und die Pausentische sowie Getränke/Snacks online vorbestellen.

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