Wo gibt es das beste Schnitzel in Oberösterreich?

Knusprige Panier, zartes Fleisch, Petersilkartoffeln, Preiselbeeren und Zitrone: Doch wo wird Oberösterreichs bestes Schnitzel serviert „Kulinar(r)isch“ – die Kulinarik-Rubrik der OÖ-„Krone“ – macht sich auf die Suche. Sie nennen uns ihre Geheimtipps, wir testen sie.
Kaum ein Gericht sorgt bei uns für so viel Einigkeit – und gleichzeitig für so viele Diskussionen – wie das Schnitzel. Fragt man zehn Menschen nach ihrem Lieblingsessen, wird das Schnitzel mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz vorne landen. Fragt man dieselben zehn Menschen, wo es das beste seiner Art gibt, beginnt meist eine leidenschaftliche Debatte.
Goldgelber Klassiker im Fokus
Zu dünn, zu dick, zu dunkel, zu trocken, zu fettig, aus der Pfanne oder aus der Fritteuse, Kalb, Schwein oder Pute? Kaum ein anderes Gericht wird derart kritisch beäugt wie der goldgelbe Klassiker. Genau deshalb startet „Kulinar(r)isch“ in diesem Sommer die große Schnitzeljagd in Oberösterreich.
Das Schnitzel, das man seinen Freunden empfiehlt
Ich suche gemeinsam mit Ihnen das beste Schnitzel. Nicht unbedingt jenes, das etwa in Hochglanzbroschüren angepriesen wird oder sich selbst zum besten des Landes erklärt hat. Sondern jenes Schnitzel, das man seinen Freunden empfiehlt. Jenes, für das man einen Umweg in Kauf nimmt. Jenes, bei dem schon beim ersten Bissen klar ist: Dafür hat sich das Kommen gelohnt.
Jeder hat diesen einen Geheimtipp: das Wirtshaus mit der perfekten Panier, das Gasthaus mit dem hauchdünnen Traumschnitzerl oder den Familienbetrieb, bei dem einfach jeder Bissen glücklich macht. Egal ob klassisches Wiener, legendärer Wirt am Land oder Kult-Beisl in der Stadt – schicken Sie Ihren Tipp per E-Mail an mario.ruhmanseder@kronenzeitung.at oder kommentieren Sie den Beitrag mit Ihrer „Nominierung“.
Jeder weiß, was ihn erwartet
Vielleicht liegt die große Beliebtheit des Schnitzels gerade darin, dass es Generationen verbindet. Es erinnert viele an Sonntage bei Oma und Opa, an Familienfeiern, Ausflüge ins Gasthaus oder an den ersten Restaurantbesuch als Kind. Kaum ein Gericht wird so selbstverständlich von Jung und Alt bestellt.
Während moderne Food-Trends kommen und gehen, hält sich das Schnitzel seit Jahrzehnten an der Spitze der Beliebtheitsskala. Es braucht keine exotischen Zutaten und keine komplizierten Erklärungen. Jeder weiß, was ihn erwartet – und genau das macht seinen Reiz aus. Ein wirklich gutes Schnitzel vermittelt ein Gefühl von Verlässlichkeit. Von Heimat. Von Genuss ohne Schnickschnack und Chichi.
Welches Lokal muss man besucht haben?
Also: Wo gibt es Ihrer Meinung nach das beste Schnitzel? Welches Lokal muss man unbedingt besucht haben? Wo ist die Panier perfekt, das Fleisch butterzart und die Portion jeden Kilometer wert? Viele der genannten Schnitzel-Hotspots werde ich persönlich besuchen und testen.
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