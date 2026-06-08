Wo gibt es das beste Schnitzel in Oberösterreich?

Das Schnitzel, das man seinen Freunden empfiehlt

Ich suche gemeinsam mit Ihnen das beste Schnitzel. Nicht unbedingt jenes, das etwa in Hochglanzbroschüren angepriesen wird oder sich selbst zum besten des Landes erklärt hat. Sondern jenes Schnitzel, das man seinen Freunden empfiehlt. Jenes, für das man einen Umweg in Kauf nimmt. Jenes, bei dem schon beim ersten Bissen klar ist: Dafür hat sich das Kommen gelohnt.