Extremraser jetzt wegen Mordversuchs angeklagt

Sprang gerade noch zur Seite

Die Welser Autobahn (A25) war zum Zeitpunkt des Vorfalls im Bereich Terminal Wels wegen Bodenmarkierungsarbeiten durch eine Polizeistreife komplett gesperrt. Der Pkw-Lenker missachtete die Sperre und fuhr in den Baustellenbereich ein. Dort soll er mit 150 km/h direkt auf einen Arbeiter zugefahren sein. Dieser bemerkte dank des Folgetonhorns der Polizei die Gefahr und konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Die Verfolgungsjagd mit der Polizei führte über die Westautobahn (A1) bis nach Niederösterreich.