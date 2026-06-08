Umstrittenes Hotelprojekt vor Neueröffnung

Das Hotel- und Chaletdorf Triforêt in Hinterstoder eröffnet nach Konkurs und Schließung im Juli wieder. Mit an Bord ist diesmal die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) als Betreiber. Nach dem Konkurs der vorherigen Betreibergesellschaft sprang Polytec-Gründer Friedrich Huemer bereits 2025 ein. Ideengeber und Investor Michael Fröhlich ist nunmehr Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft. Im Dezember 2023 wurde eröffnet, im Mai 2025 folgte der Konkurs, im März 2026 die Schließung. Kritik der Grünen, dass Steuergeld (das Land fördert den Bau mit 2 Millionen Euro) für ein reines Investorenmodell ausgegeben wird, konterte Fröhlich: „Wir haben 26 Miteigentümer, also Investoren, die Geld in die Hand genommen haben, aber diese haben keinerlei Nutzungsrechte.“ Laut Fröhlich hat das Land den Bau gefördert, der Fördervertrag – bis 2033 – mit der Eigentümergesellschaft, die nie in Konkurs war, sei aufrecht.

Boutique Resort im Fünf-Sterne-Standard

„Mit dem Triforêt alpin.resort in Hinterstoder setzt das Unternehmen das erste Mal auf Falkensteiner Residences im Boutique-Stil. Für das Resort in Oberösterreich wurde ein langfristiger Managementvertrag abgeschlossen. Die Eröffnung ist für den 9. Juli 2026 geplant“, berichtete FMTG in einer Presseaussendung am Montag. Appartements und Chalets können bereits gebucht werden, „wir haben schon einige Gruppenanfragen“, so Fröhlich. Anspruchsvolle Reisende würden „Raum, Stille, Natur und gleichzeitig kompromisslose Qualität und Professionalität“ suchen, erklärte Otmar Michaeler, CEO der FMTG. Das Resort zeige, wie das neue Format der Falkensteiner Residences aussehen soll: „Ein Boutique Resort im Fünf-Sterne-Standard, das sich konsequent der Landschaft und Destination verschreibt.“