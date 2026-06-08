Wels, Hecht und Karpfen: große Fische lieben Wärme

Forellen und Koppen hatten schon Stress

Das tut vor allem den kälteliebenden Fischen, wie den Forellen und Koppen, gut, die heuer bei Bachtemperaturen jenseits der 20 Grad schon „geschwitzt“ haben. Doch mittel- und langfristig werden unsere Gewässer wärmer und wärmer. In den vergangenen 30 Jahren sind die Durchschnittstemperaturen um 1,5 Grad angestiegen. „Dies begünstigt die Entwicklung von wärmeliebenden Arten“, heißt es bei der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes OÖ. Und wärmeliebend sind jene, die auch sehr groß werden: Welse, Hechte und Karpfen.