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Schlange als erfolgreiche Drogenfahnderin

Oberösterreich
08.06.2026 10:00
Die Schlange war „clean“, doch sie sorgte für einen Drogenfund
Die Schlange war „clean“, doch sie sorgte für einen Drogenfund(Bild: APA/APA Österreich Bild)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Dumm gelaufen – also für zwei Drogenkonsumenten. Denn sie wurden von einer Schlange aufgedeckt, die sich verirrt hatte und gerettet werden musste. Während dieser tierischen Aktion wurden Polizisten in Oberösterreich auf die Junkies aufmerksam und überführten sie. Der Schlange geht´s übrigens wieder gut.

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Eine von Hausbewohnern alarmierte Streife der Polizei Hörsching befand sich am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr aufgrund einer Schlange in einem Garagenpark in Hörsching. Während die Polizisten auf die zur Tierrettung verständigte Feuerwehr warteten, nahmen sie im Nahbereich einen eindeutigen und intensiven Cannabisgeruch wahr.

Die Schlange „überführte“ die beiden Männer beim Drogenkonsum.
Die Schlange „überführte“ die beiden Männer beim Drogenkonsum.(Bild: FF Rutzing)

Keine Ausreden gesucht
Etwa 100 Meter entfernt, entdeckten sie einen 27-jährigen Rieder und einen 29-Jährigen aus Leonding auf frischer Tat beim Konsum von Suchtmitteln und sprachen das Duo an. Die beiden Junkies versuchten erst gar nicht, sich herauszureden, hatten auch noch fünf Gramm Cannabis dabei und gaben zu, das Suchtgift gekauft und konsumiert zu haben.

Alle auf freiem Fuß
Das Duo wurde auf freiem Fuß angezeigt und die „verräterische“ Schlange auch wieder auf „freien Fuß“ gesetzt. Die Feuerwehr hatte sie in der Zwischenzeit nämlich aus der Garage geholt und etwas abseits in der Natur wieder ausgelassen.

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