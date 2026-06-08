Schlange als erfolgreiche Drogenfahnderin

Keine Ausreden gesucht

Etwa 100 Meter entfernt, entdeckten sie einen 27-jährigen Rieder und einen 29-Jährigen aus Leonding auf frischer Tat beim Konsum von Suchtmitteln und sprachen das Duo an. Die beiden Junkies versuchten erst gar nicht, sich herauszureden, hatten auch noch fünf Gramm Cannabis dabei und gaben zu, das Suchtgift gekauft und konsumiert zu haben.