Nach über 40 Jahren kam uraltes Tankfahrzeug heim

Zurück ins Innviertel

Am Freitag kehrte das TLFA 3000 aber nach mehr als 40 Jahren wieder heim. „Ich habe das Posting der Rieder gesehen und in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt. Ein Kamerad von mir hat eine Schwäche für alte Feuerwehrfahrzeuge und ist sich mit dem Verkäufer einig geworden“, erzählt Kommandant Ferdinand Holzner.



Ehrenkommandant kannte sich mit der Steuerung aus

Ein örtliches Unternehmen half beim Transport ins Innviertel. „Als wir den Lkw auf den Hänger gezogen haben, saß unser Ehrenkommandant im Wagen. Er kannte sich noch mit der Steuerung aus“, so Holzner. Nun wird das Schmuckstück geputzt, bevor es am 21. Juni beim Frühschoppen präsentiert werden soll.