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Nach über 40 Jahren kam uraltes Tankfahrzeug heim

Oberösterreich
08.06.2026 09:00
Eine Abordnung der Feuerwehr Mettmach holte das Tanklöschfahrzeug 3000 in Kirchham ab.
Eine Abordnung der Feuerwehr Mettmach holte das Tanklöschfahrzeug 3000 in Kirchham ab.(Bild: FF Mettmach)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Ein Löschwagen aus dem Jahr 1938 wurde von Innviertler Feuerwehrleuten  bei einem Ausflug ins Salzkammergut entdeckt. Nun kehrt der Oldtimer nach 40 Jahren im „Exil“ zurück zur FF Mettmach.

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In den Sozialen Medien postete die Feuerwehr Ried im Mai einen Bericht über den diesjährigen Reservistenausflug. Der führte die Altfeuerwehrleute nach Kirchham bei Gmunden, wo sie ein wahres Schmuckstück entdeckten. Nämlich einen Lkw Baujahr 1938, der nach dem 2. Weltkrieg von der britischen Armee zurückgelassen und vom Gerätewart zu einem Tanklöschfahrzeug umgebaut worden war. Bis 1966 war das Gefährt bei der FF Ried im Innkreis im Einsatz, wurde dann an die Wehr in Mettmach verkauft. Dort wurde bis 1984 damit gearbeitet, bis sich die Spur verlor.

Zurück ins Innviertel
Am Freitag kehrte das TLFA 3000 aber nach mehr als 40 Jahren wieder heim. „Ich habe das Posting der Rieder gesehen und in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt. Ein Kamerad von mir hat eine Schwäche für alte Feuerwehrfahrzeuge und ist sich mit dem Verkäufer einig geworden“, erzählt Kommandant Ferdinand Holzner. 

Ehrenkommandant kannte sich mit der Steuerung aus
Ein örtliches Unternehmen half beim Transport ins Innviertel. „Als wir den Lkw auf den Hänger gezogen haben, saß unser Ehrenkommandant im Wagen. Er kannte sich noch mit der Steuerung aus“, so Holzner. Nun wird das Schmuckstück geputzt, bevor es am 21. Juni beim Frühschoppen präsentiert werden soll.

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