Endlich ein Sieg für die Remis-Weltmeister

Die Kicker aus Stroheim waren in dieser Saison schon verzweifelt – zehn Unentschieden nutzten dem Punktekonto relativ wenig und phasenweise schaute sogar das Abstiegsgespenst über die Schulter. Dank des 2:1 über St. Willibald kann das Team durchatmen und sich auf ein Kabarett-Highlight freuen.
Ganze zehn Unentschieden schaffte Union Stroheim bereits in dieser Saison – so viele wie kein anderer Verein in der 2. Kl. West-Nord. „Wir waren schon verzweifelt und hatten viel Pech. Daher tut der 2:1-Sieg gegen St. Willibald uns allen gut“ atmete Stroheims Sektionsleiter Richard Hofmann auf. Damit ist auch der Klassenerhalt endgültig gesichert, man kann die Planungen für die neue Saison vorantreiben. Dabei hing das 2:1 am seidenen Faden. Nachdem man durch einen Elfer die Gästeführung egalisiert hatte, gab‘s plötzlich Elfmeter für St. Willibald. „Unser Torhüter Samuel Jenner hat den großartig gehalten, das war der Schlüssel zum Sieg“, weiß Hofmann.
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