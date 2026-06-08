Bei Rauferei holte Teenager auch eine Waffe heraus

Da gab´s ordentlich „Brösel“! Zwei Gruppen gingen in Wels aufeinander los und mehrere Teilnehmer der Massenschlägerei wurden auch verletzt. Doch damit nicht genug: Ein junger Bursch holte eine Waffe aus dem Auto und drohte damit. Die Polizei konnte die Randalierer finden, die auch noch mehr „Ausrüstung“ gehortet hatten.
In der Nacht zum Montag wurde die Welser Polizei gegen 22.30 Uhr aufgrund einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in die Vogelweiderstraße gerufen. Beim Eintreffen standen mehrere Beteiligte des Raufhandels auf der Straße und schrien wild durcheinander. Mehrere Personen gaben an, mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein, und dass die Täter kurze Zeit vor Eintreffen der Streifen geflüchtet seien.
19-Jähriger drohte
Nach ersten Ermittlungen waren zwei verschiedene Gruppen – gemischt aus Österreichern und Nordmazedoniern – aufeinander losgegangen, wobei jeweils die andere Gruppe als Initiator der Schlägerei bezichtigt wurde. Alle Personen gaben an, dass ein 19-Jähriger eine Pistole aus dem Auto geholt und alle Personen mit dem Umbringen bedroht habe. Zuvor hatte es schon einen länger andauernden Streit gegeben.
Spielzeugwaffen, Sturmhauben, Baseballschläger
Die flüchtigen Bandenmitglieder konnten nach kurzer Fahndung aufgegriffen werden. Bei dem 19-Jährigen wurde eine täuschend echt aussehende Airsoft Waffe gefunden und sichergestellt. Beim Durchsuchen des Pkw eines 18-Jährigen wurden unter anderem Sturmhauben, zwei weitere Spielzeugpistolen und ein Baseballschläger gefunden. Der Hauptbeschuldigte 19-Jährige und die Mitbeschuldigten – es gibt insgesamt acht Beschuldigte und zwei Opfer im Alter von 17 bis 19 Jahren – zeigten sich geständig. Bei dem Raufhandel wurden alle Beteiligten leicht oder unbestimmten Grades verletzt.
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