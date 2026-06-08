Bei Rauferei holte Teenager auch eine Waffe heraus

Spielzeugwaffen, Sturmhauben, Baseballschläger

Die flüchtigen Bandenmitglieder konnten nach kurzer Fahndung aufgegriffen werden. Bei dem 19-Jährigen wurde eine täuschend echt aussehende Airsoft Waffe gefunden und sichergestellt. Beim Durchsuchen des Pkw eines 18-Jährigen wurden unter anderem Sturmhauben, zwei weitere Spielzeugpistolen und ein Baseballschläger gefunden. Der Hauptbeschuldigte 19-Jährige und die Mitbeschuldigten – es gibt insgesamt acht Beschuldigte und zwei Opfer im Alter von 17 bis 19 Jahren – zeigten sich geständig. Bei dem Raufhandel wurden alle Beteiligten leicht oder unbestimmten Grades verletzt.