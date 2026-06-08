Urlaub in Steyr und Musical-Tickets sichern!

Nach den ausverkauften Shows von „ABBA“ im Jahr 2025 rückt das Musikfestival Steyr heuer das Rockmusical „HAIR“ ins Zentrum des Festivalprogramms: Erschreckend viele Parallelen gibt es zwischen dem Stück aus den 1960er-Jahren und der heutigen Zeit. Junge Menschen stellten Autoritäten infrage, kämpften gegen Krieg, Diskriminierung und Umweltzerstörung und suchten nach neuen Lebensformen jenseits von Konsum und Zwang. Viele dieser Themen sind auch jetzt aktuell und so baut das Musikfestival Steyr mit „HAIR“ eine bunte Brücke zwischen damals und heute.