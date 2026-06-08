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Urlaub in Steyr und Musical-Tickets sichern!

Gewinnspiele
08.06.2026 10:00
Wohlfühlen im 4-Sterne-Hotel Christkindlwirt Steyr
Wohlfühlen im 4-Sterne-Hotel Christkindlwirt Steyr(Bild: Christkindlwirt Steyr.)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ihr Urlaub ist bereits gebucht! Sie müssen nur noch am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück gastieren Sie im August im 4-Sterne-Hotel Christkindlwirt in Steyr inklusive Tickets für das Musical „HAIR“ beim Musikfestival Steyr. Es gibt auch noch weitere Karten zu gewinnen.

Nach den ausverkauften Shows von „ABBA“ im Jahr 2025 rückt das Musikfestival Steyr heuer das Rockmusical „HAIR“ ins Zentrum des Festivalprogramms: Erschreckend viele Parallelen gibt es zwischen dem Stück aus den 1960er-Jahren und der heutigen Zeit. Junge Menschen stellten Autoritäten infrage, kämpften gegen Krieg, Diskriminierung und Umweltzerstörung und suchten nach neuen Lebensformen jenseits von Konsum und Zwang. Viele dieser Themen sind auch jetzt aktuell und so baut das Musikfestival Steyr mit „HAIR“ eine bunte Brücke zwischen damals und heute.

Mit etwas Glück wartet nach dem Musical eine entspannte Übernachtung
Mit etwas Glück wartet nach dem Musical eine entspannte Übernachtung(Bild: Christkindlwirt Steyr)
Die ersten Bühnenpläne versprechen buntes Musical-Vergnügen.
Die ersten Bühnenpläne versprechen buntes Musical-Vergnügen.(Bild: Musikfestival Steyr)

Kurzurlaub in Steyr & Tickets abräumen
 Für das mitreißende Musical mit Live-Band verlosen wir 14x2 Tickets (Kategorie 1) für die Vorstellung am 6. August. Für ein Gewinner-Paar wartet aber auch noch ein ganz besonderes und romantisches Spezial-Package:  

  • 3 Nächte inkl. Frühstück im 4-Sterne-Hotel Christkindlwirt in Steyr
  • 1x2 Tickets für die Show „HAIR“ am 6. August
  • Steyr-Card inkl. Eintritte in diverse Museen

Einfach im Formular unten den Lieblings-Gewinn auswählen und Daten angeben. Eine Teilnahme ist bis 16. Juni (9 Uhr) möglich. Weitere Infos zum Musikfestival Steyr (23. Juli bis 8. August) unter: www.musikfestivalsteyr.at

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