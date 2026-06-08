Urlaub in Steyr und Musical-Tickets sichern!

Ihr Urlaub ist bereits gebucht! Sie müssen nur noch am Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück gastieren Sie im August im 4-Sterne-Hotel Christkindlwirt in Steyr inklusive Tickets für das Musical „HAIR“ beim Musikfestival Steyr. Es gibt auch noch weitere Karten zu gewinnen.
Nach den ausverkauften Shows von „ABBA“ im Jahr 2025 rückt das Musikfestival Steyr heuer das Rockmusical „HAIR“ ins Zentrum des Festivalprogramms: Erschreckend viele Parallelen gibt es zwischen dem Stück aus den 1960er-Jahren und der heutigen Zeit. Junge Menschen stellten Autoritäten infrage, kämpften gegen Krieg, Diskriminierung und Umweltzerstörung und suchten nach neuen Lebensformen jenseits von Konsum und Zwang. Viele dieser Themen sind auch jetzt aktuell und so baut das Musikfestival Steyr mit „HAIR“ eine bunte Brücke zwischen damals und heute.
Kurzurlaub in Steyr & Tickets abräumen
Für das mitreißende Musical mit Live-Band verlosen wir 14x2 Tickets (Kategorie 1) für die Vorstellung am 6. August. Für ein Gewinner-Paar wartet aber auch noch ein ganz besonderes und romantisches Spezial-Package:
Einfach im Formular unten den Lieblings-Gewinn auswählen und Daten angeben. Eine Teilnahme ist bis 16. Juni (9 Uhr) möglich. Weitere Infos zum Musikfestival Steyr (23. Juli bis 8. August) unter: www.musikfestivalsteyr.at