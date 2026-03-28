Blühendes Österreich: Hier wächst das grüne Glück!

Österreichs schönste Gartenmesse: Blühendes Österreich präsentiert auf der Messe Wels alles, was das Herz eines Gartenliebhabers höher schlagen lässt. Noch bis Sonntag, 29. März, kann man sich die besten Ideen für grüne Oasen holen und erfährt alles über die neueste Technik – vom Pool bis zum Rasenroboter. Ein toller Start in den Frühling!
„So vielfältig, so bunt und so viel Inspiration für den eigenen Garten“, schwärmt Nadine (25) über die Messe Blühendes Österreich, die die „Krone“ präsentiert.
Erstmals hat man heuer die zwei großen, modernen Hallen zur Verfügung: „Für unsere Aussteller ist viel mehr Platz, es ist heller, moderner. Man erlebt Schaugärten in stimmiger Atmosphäre“, ist Andreas Magoc vom Messe-Team begeistert.
Über 17.000 Quadratmeter füllen sich mit Leben und Trends
Es beginnt bei Jungpflanzen und Pflanzenraritäten, und man spannt den Bogen weiter zu Gartenmöbeln, Outdoor-Küchen, Pools, modernster Bewässerungstechnik, Rasenpflege-Tools und Smart-Garden-Lösungen.
Die enorme Themenvielfalt macht „Blühendes Österreich“ zum Hotspot für alle, die Öko-Bewusstsein, Effizienz, Design und Innovation verbinden wollen.
Schaugärten als Reise durch die Welt
„Wir wollen den Leuten zeigen, was auf wenigen Quadratmetern alles möglich ist“, sagen Benjamin und Lukas, Gartengestalter aus dem Innviertel. Ihr Schaugarten verbindet Mediterranes mit Hightech, Charakterbäume mit Design. Insgesamt widmen sich die Schaugärten heuer dem Motto „Fernträume“, geboten wird eine Reise durch internationale Gartenstile.
Was die Messe ausmacht, sind auch die vielen Begegnungen mit Gartenexperten. Karl Ploberger, beliebtester „Biogärtner der Nation“, ist mit einem eigenen Schaugarten vertreten und auch auf der Bühne anzutreffen. Hier gibt es Vorträge – von der Bienenweide bis zur Duftsafari.
Persönliche Gespräche mit Gartenprofis
Persönliche Tipps kann man sich beim „Krone“-Café im Foyer der Halle 20 abholen. Hier gibt es Austausch mit Patrizia Haslinger (Die Herzensgärtnerin®) zur Gartengestaltung (Sonntag, 12 bis 15 Uhr). Außerdem gibt es eine Verlosung und ein Gewinnspiel.
Die enorme Vielfalt macht die Messe zum einzigartigen Erlebnis. Noch bis Sonntag hat man die Chance zum Lernen, Staunen, Ausprobieren – und startet mit mehr Know-how denn je in die schönste Zeit des Jahres: die Gartensaison!
Wichtig: Für „Krone“-BonusCard-Besitzer und eine Begleitperson ist der Messeeintritt um drei Euro ermäßigt (11€ statt 14 € p.P.). Auf vorteilswelt.krone.at und auf gartenmesse.at findet man alle Infos, die man für einen Besuch in Wels braucht.
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