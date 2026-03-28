Blühendes Österreich: Hier wächst das grüne Glück!

Die enorme Vielfalt macht die Messe zum einzigartigen Erlebnis. Noch bis Sonntag hat man die Chance zum Lernen, Staunen, Ausprobieren – und startet mit mehr Know-how denn je in die schönste Zeit des Jahres: die Gartensaison!

Wichtig: Für „Krone“-BonusCard-Besitzer und eine Begleitperson ist der Messeeintritt um drei Euro ermäßigt (11€ statt 14 € p.P.). Auf vorteilswelt.krone.at und auf gartenmesse.at findet man alle Infos, die man für einen Besuch in Wels braucht.