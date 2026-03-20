Blühendes Österreich: Gartenmesse in neuem Glanz

Start in die Gartensaison: Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Zeit für Garten, Terrasse und Balkon – und genau dafür öffnet „Blühendes Österreich“ von 27. bis 29. März 2026 ihre Tore. Österreichs beliebte Gartenmesse startet diesmal in ein neues Kapitel: Erstmals findet sie in den modernen Hallen 20 und 21 der Messe Wels statt.