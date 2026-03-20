Blühendes Österreich: Gartenmesse in neuem Glanz

Start in die Gartensaison: Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Zeit für Garten, Terrasse und Balkon – und genau dafür öffnet „Blühendes Österreich“ von 27. bis 29. März 2026 ihre Tore. Österreichs beliebte Gartenmesse startet diesmal in ein neues Kapitel: Erstmals findet sie in den modernen Hallen 20 und 21 der Messe Wels statt.
Der Umzug bringt nicht nur mehr Platz, sondern auch ein völlig neues Messeerlebnis. Lichtdurchflutete Hallen, übersichtliche Ausstellungsflächen und eine hochwertige Präsentation sorgen dafür, dass Besucher Inspiration, Trends und praktische Lösungen rund um den Garten noch intensiver erleben können.
Auf über 17.000 Quadratmetern dreht sich alles um die schönste Zeit des Jahres – wenn Pflanzen sprießen, Terrassen wieder belebt werden und neue Ideen für den eigenen Garten entstehen.
Alles für Garten, Terrasse und Balkon
Die Messe präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an Produkten und Lösungen für Gartenliebhaber. Zahlreiche Hersteller und Fachbetriebe zeigen hochwertige Gartenmöbel, innovative Beschattungssysteme, Pools, Outdoor-Küchen sowie moderne Technik für Bewässerung, Beleuchtung und Rasenpflege.
Dazu kommen Pflanzen, Gartengeräte, Dekoration und Gestaltungsideen, die sowohl für große Gartenanlagen als auch für Balkon oder Terrasse geeignet sind. Besucher können viele Produkte direkt vergleichen, ausprobieren und sich persönlich beraten lassen – oft besteht auch die Möglichkeit, Produkte gleich vor Ort zu kaufen.
Damit wird die Messe zum perfekten Treffpunkt für alle, die ihre grüne Oase neu gestalten oder einfach frische Inspiration sammeln möchten.
Zauberhafte Schaugärten als Herzstück
Ein besonderes Highlight der Messe sind traditionell die Schaugärten, die auch 2026 wieder das Herzstück von „Blühendes Österreich“ bilden. In der neuen Halle erhalten diese Gartenwelten mehr Raum, mehr Licht und eine moderne Inszenierung.
Unter dem Motto „Zauberhafte Gärten – wo Ideen Wurzeln schlagen“ präsentieren zehn führende Gartengestalter aus Oberösterreich kreative Gartenkonzepte – von eleganten Designgärten mit Lounge-Atmosphäre bis zu naturnahen Wohlfühloasen.
Besucher können direkt mit den Gestaltern ins Gespräch kommen, sich beraten lassen und Ideen für den eigenen Garten entwickeln.
Fernträume: Gärten aus aller Welt
Ein weiterer Publikumsmagnet sind Karl Plobergers „Fernträume“. Unter dem Motto „Gärten aus aller Welt“ entführen diese außergewöhnlichen Schaugärten die Besucher auf eine Reise durch internationale Gartenstile.
Von mediterranen Terrassen der Toskana über irische Gartenlandschaften bis hin zu exotischen Pflanzenwelten aus Kuba – hier verschmelzen unterschiedliche Kulturen, Materialien und Pflanzen zu faszinierenden Gartenideen.
Der bekannte „Biogärtner der Nation“ Karl Ploberger präsentiert die Fernträume gemeinsam mit Uschi Zezelitsch, Florian Hödlmoser und Joachim Brocks.
Pflanzenraritäten und Bonsai-Kunst
Auch Pflanzenliebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Der Pflanzenraritätenmarkt lockt mit außergewöhnlichen und seltenen Pflanzen – ein Treffpunkt für Sammler und Gartenfans auf der Suche nach besonderen Sorten.
Neu im Programm ist außerdem eine Bonsai-Ausstellung, die die faszinierende Kunst der Miniaturgärten zeigt.
Ein weiteres Highlight bildet die Kräuterbühne, auf der Experten Tipps zum Anbau von Kräutern, Gemüse und Heilpflanzen geben – sowohl für den Garten als auch für Balkon oder Terrasse.
Floristik als kreative Kunstform
Floristik spielt bei „Blühendes Österreich“ traditionell eine große Rolle. Besucher erleben die ganze Bandbreite des floralen Handwerks - von kreativen Arrangements bis zu meisterhaften Blumenkreationen.
Besonders spannend ist der Landeslehrlingswettbewerb der oberösterreichischen Floristen, bei dem Nachwuchstalente ihr Können live vor Publikum zeigen.
Ergänzt wird das Programm durch Meisterfloristik-Präsentationen, bei denen ausgewählte Floristen ihre kunstvollen Arbeiten präsentieren und Einblicke in aktuelle Trends geben.
Grillspaß im Garten
Auch für Genießer hat die Messe einiges zu bieten. Der Bereich „Grillendes Österreich“ zeigt, wie vielseitig Grillen im eigenen Garten heute sein kann. Moderne Grills, Outdoor-Küchen und praktisches Zubehör stehen im Mittelpunkt – ergänzt durch spannende Live-Demonstrationen.
Ein besonderer Höhepunkt ist die Weber Hobbygrillmeisterschaft, bei der ambitionierte Hobbygriller ihr Können unter Beweis stellen und Besucher wertvolle Tipps von Profis erhalten.
Zwei Messen mit einem Ticket
Parallel zu „Blühendes Österreich“ findet auch 2026 wieder die Messe „Urlaub & Ausflug“ statt. Beide Veranstaltungen sind erstmals im gleichen Messebereich angesiedelt.
Mit nur einem Ticket können Besucher somit gleich zwei Erlebniswelten entdecken – inklusive der Sonderschau Caravaning & Camping, bei der sich alles um mobiles Reisen dreht.
So wird der Messebesuch nicht nur zur Inspirationsquelle für Gartenliebhaber, sondern auch zur Entdeckungsreise für alle, die bereits vom nächsten Urlaub träumen.