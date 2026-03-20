Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Blühendes Österreich: Gartenmesse in neuem Glanz

Specials
20.03.2026 00:01
Werbung
(Bild: Messe Wels)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Start in die Gartensaison: Mit dem Frühling beginnt auch wieder die Zeit für Garten, Terrasse und Balkon – und genau dafür öffnet „Blühendes Österreich“ von 27. bis 29. März 2026 ihre Tore. Österreichs beliebte Gartenmesse startet diesmal in ein neues Kapitel: Erstmals findet sie in den modernen Hallen 20 und 21 der Messe Wels statt.

Der Umzug bringt nicht nur mehr Platz, sondern auch ein völlig neues Messeerlebnis. Lichtdurchflutete Hallen, übersichtliche Ausstellungsflächen und eine hochwertige Präsentation sorgen dafür, dass Besucher Inspiration, Trends und praktische Lösungen rund um den Garten noch intensiver erleben können.

Auf über 17.000 Quadratmetern dreht sich alles um die schönste Zeit des Jahres – wenn Pflanzen sprießen, Terrassen wieder belebt werden und neue Ideen für den eigenen Garten entstehen.

+2
Fotos

Alles für Garten, Terrasse und Balkon
Die Messe präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an Produkten und Lösungen für Gartenliebhaber. Zahlreiche Hersteller und Fachbetriebe zeigen hochwertige Gartenmöbel, innovative Beschattungssysteme, Pools, Outdoor-Küchen sowie moderne Technik für Bewässerung, Beleuchtung und Rasenpflege.

Dazu kommen Pflanzen, Gartengeräte, Dekoration und Gestaltungsideen, die sowohl für große Gartenanlagen als auch für Balkon oder Terrasse geeignet sind. Besucher können viele Produkte direkt vergleichen, ausprobieren und sich persönlich beraten lassen – oft besteht auch die Möglichkeit, Produkte gleich vor Ort zu kaufen. 

Damit wird die Messe zum perfekten Treffpunkt für alle, die ihre grüne Oase neu gestalten oder einfach frische Inspiration sammeln möchten.

(Bild: Messe Wels)

Zauberhafte Schaugärten als Herzstück
Ein besonderes Highlight der Messe sind traditionell die Schaugärten, die auch 2026 wieder das Herzstück von „Blühendes Österreich“ bilden. In der neuen Halle erhalten diese Gartenwelten mehr Raum, mehr Licht und eine moderne Inszenierung.

Unter dem Motto „Zauberhafte Gärten – wo Ideen Wurzeln schlagen“ präsentieren zehn führende Gartengestalter aus Oberösterreich kreative Gartenkonzepte – von eleganten Designgärten mit Lounge-Atmosphäre bis zu naturnahen Wohlfühloasen.

Besucher können direkt mit den Gestaltern ins Gespräch kommen, sich beraten lassen und Ideen für den eigenen Garten entwickeln. 

(Bild: Messe Wels)

Fernträume: Gärten aus aller Welt
Ein weiterer Publikumsmagnet sind Karl Plobergers „Fernträume“. Unter dem Motto „Gärten aus aller Welt“ entführen diese außergewöhnlichen Schaugärten die Besucher auf eine Reise durch internationale Gartenstile.

Von mediterranen Terrassen der Toskana über irische Gartenlandschaften bis hin zu exotischen Pflanzenwelten aus Kuba – hier verschmelzen unterschiedliche Kulturen, Materialien und Pflanzen zu faszinierenden Gartenideen.

Der bekannte „Biogärtner der Nation“ Karl Ploberger präsentiert die Fernträume gemeinsam mit Uschi Zezelitsch, Florian Hödlmoser und Joachim Brocks.

Pflanzenraritäten und Bonsai-Kunst
Auch Pflanzenliebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Der Pflanzenraritätenmarkt lockt mit außergewöhnlichen und seltenen Pflanzen – ein Treffpunkt für Sammler und Gartenfans auf der Suche nach besonderen Sorten.

Neu im Programm ist außerdem eine Bonsai-Ausstellung, die die faszinierende Kunst der Miniaturgärten zeigt.

Ein weiteres Highlight bildet die Kräuterbühne, auf der Experten Tipps zum Anbau von Kräutern, Gemüse und Heilpflanzen geben – sowohl für den Garten als auch für Balkon oder Terrasse.

(Bild: Messe Wels)

Floristik als kreative Kunstform
Floristik spielt bei „Blühendes Österreich“ traditionell eine große Rolle. Besucher erleben die ganze Bandbreite des floralen Handwerks - von kreativen Arrangements bis zu meisterhaften Blumenkreationen.

Besonders spannend ist der Landeslehrlingswettbewerb der oberösterreichischen Floristen, bei dem Nachwuchstalente ihr Können live vor Publikum zeigen.

Ergänzt wird das Programm durch Meisterfloristik-Präsentationen, bei denen ausgewählte Floristen ihre kunstvollen Arbeiten präsentieren und Einblicke in aktuelle Trends geben.

(Bild: Messe Wels)
(Bild: Messe Wels)

Grillspaß im Garten
Auch für Genießer hat die Messe einiges zu bieten. Der Bereich „Grillendes Österreich“ zeigt, wie vielseitig Grillen im eigenen Garten heute sein kann. Moderne Grills, Outdoor-Küchen und praktisches Zubehör stehen im Mittelpunkt – ergänzt durch spannende Live-Demonstrationen.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Weber Hobbygrillmeisterschaft, bei der ambitionierte Hobbygriller ihr Können unter Beweis stellen und Besucher wertvolle Tipps von Profis erhalten.

(Bild: Messe Wels)

Zwei Messen mit einem Ticket
Parallel zu „Blühendes Österreich“ findet auch 2026 wieder die Messe „Urlaub & Ausflug“ statt. Beide Veranstaltungen sind erstmals im gleichen Messebereich angesiedelt.

Mit nur einem Ticket können Besucher somit gleich zwei Erlebniswelten entdecken – inklusive der Sonderschau Caravaning & Camping, bei der sich alles um mobiles Reisen dreht.

So wird der Messebesuch nicht nur zur Inspirationsquelle für Gartenliebhaber, sondern auch zur Entdeckungsreise für alle, die bereits vom nächsten Urlaub träumen.

BLÜHENDES ÖSTERREICH 2026

  • 27.-29. März 2026 | Messe Wels
  • Öffnungszeiten: Freitag & Samstag: 9:00 – 18:00 Uhr, Sonntag: 9:00 - 17:00 Uhr
  • Mehr Infos & Tickets: gartenmesse.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
20.03.2026 00:01
Loading

krone.tv

Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
171.417 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
161.853 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
134.969 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2434 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1918 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1192 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Mehr Specials
Krone Plus Logo
Dazu Po-Grapschen
Chef zum Lehrling: „Pulli betont Brüste besser“
Society-Lady angeklagt
„Millionen bei Scheidung, Hunderter gefladert“
Hoher Schaden für EU
Bedingte Haftstrafe für Betrug mit Reparaturbonus
Cannabis und Kokain
Ein Vorarlberger Rapper als Drogenschmuggler
Fragliche Baubescheide
Amtmann (61) soll sein Amt missbraucht haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf