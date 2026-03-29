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Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt

Österreich
29.03.2026 06:00
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er sich entschuldigt und seine Tat einsieht.“(Bild: Imre Antal)
Porträt von Euke Frank
Von Euke Frank

Ein hochprominenter, ehemaliger ORF-Mitarbeiter soll vor 40 Jahren ein junges Mädchen in einer Privatwohnung missbraucht haben. Nach einer Gerichtsverhandlung 2025 spricht die Frau jetzt erstmals darüber.

Sophie H. (Name von der Redaktion geändert) hat lange geschwiegen. Zu lange, wie sie heute weiß. Was ihr als junges Mädchen widerfahren ist, hat sie ihr ganzes Leben lang beschäftigt. Viele Jahre nur unterbewusst, wie sie heute weiß. Seit 2023 aber mit einer Heftigkeit, die sie nicht für möglich gehalten hat. Denn da kam sie dem Mann aus dem Jahr 1985 – nach fast vier Jahrzehnten das erste Mal wieder – nahe, auf nicht mal einen Meter. Diese zufällige Begegnung in einer Wiener Pizzeria – sie ging rein, er ging raus, sie grüßte ihn, er sah sie lange und erstaunt an – hat sie neuerlich in ihren Grundfesten erschüttert.

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