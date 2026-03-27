Schuldet ÖGK zehntausende Euro: Bierlokal pleite

Schon wieder eine Pleite in einem beliebten Lokal in Tirol: Das „Gösser‘s“ in den Innsbrucker Rathausgalerien ist in den Konkurs geschlittert. Dass der Betrieb mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht mehr zahlen kann, wurde von der ÖGK gemeldet, die auf Geld wartet.