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Rot, heiß, auffällig

„90210“-Ikone Tori Spelling zeigt, was sie hat

Star-Style
27.03.2026 13:35
Bei den iHeartRadio Music Awards zeigte sich die 52-Jährige in einem Kleid, das alles zugleich ...
Bei den iHeartRadio Music Awards zeigte sich die 52-Jährige in einem Kleid, das alles zugleich war: sexy, figurbetont, dekolletiert, transparent und vieles mehr.(Bild: APA/Phillip Faraone/Getty Images for iHeartRadio/AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Hollywood-Star Tori Spelling hat am Donnerstagabend in Los Angeles für einen echten Wow-Moment gesorgt. Bei den iHeartRadio Music Awards erschien die 52-Jährige in einem knallroten, extrem figurbetonten Kleid – und stahl damit vielen Kolleginnen die Show.

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Im Dolby Theatre präsentierte sich die Beverly Hills, „90210“-Ikone in einem gewagten, korsettähnlichen Kleid, das kaum etwas der Fantasie überließ. Tiefer Ausschnitt, transparente Mesh-Einsätze, funkelnde Pailletten und ein hoher Beinschlitz – Spelling setzte auf maximale Aufmerksamkeit.

Die roten Rosen-Details betonten ihre Kurven, während die silbernen Plateau-Heels den Glamour-Faktor noch einmal ordentlich nach oben schraubten.

Tori Spelling sorgte bei den iHeartRadio Music Awards für Aufsehen
Tori Spelling sorgte bei den iHeartRadio Music Awards für Aufsehen(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)

Klare Ansage an ihre Kritiker
Ihr heißer Auftritt kommt, nachdem Spelling öffentlich gegen Kritiker ihrer Schönheits-OPs ausgeteilt hatte. Statt sich zu verstecken, zeigte sie auf dem roten Teppich selbstbewusst ihre trainierte Figur – Drama abgehakt, Glamour an.

Spelling zeigte Kritikern die kalte Schulter ...
Spelling zeigte Kritikern die kalte Schulter ...(Bild: AP/Jordan Strauss)
... und überraschte auch noch mit neuer Frisur.
... und überraschte auch noch mit neuer Frisur.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Neuer Look, neue Attitude
Auch frisurentechnisch überraschte die TV-Queen: Ihr platinblonder Bob, frisch und scharf geschnitten, rahmte das Dekolleté perfekt ein. Auf eine Halskette verzichtete sie bewusst – der Fokus sollte eindeutig auf dem Kleid liegen.

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Tori ist die Tochter des einflussreichen TV-Moguls Aaron Spelling („Denver Clan“, „Melrose Place“). Sie erlangte als Donna Martin in der Hitserie „Beverly Hills, 90210“  Kultstatus und war danach unter anderem in den Filmen „Scream 2“ und „Scary Movie 2“ auf der Leinwand zu sehen.

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