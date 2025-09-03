TV-Ikone Tori Spelling angelt im Bikini nach Likes

Hollywood-Blondine Tori Spelling (52) gönnt sich Familienzeit im kalifornischen Big Bear Lake – und sorgt für Aufsehen! Im grünen Bikini-Top präsentiert die „Beverly Hills, 90210“-Ikone ihre super-schmale Taille.
„Mit meiner Angel-Tradition, die ich einst mit meinem Vater begann, knüpfe ich nun Erinnerungen mit meinen eigenen Kindern“, schrieb Tori Spelling auf Instagram. „Natur oder Erziehung? Am besten ein bisschen von beidem – und die Mutter geht als Siegerin hervor!“
Null Fische, Eins-A-Figur
Allzu erfolgreich war die Angel-Action allerdings nicht. Spelling scherzte: „1 Mutter, 5 Kinder = 0 Fische. Aber dafür 100 Prozent Spaß.“ Und weiter: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Fische uns immer noch vom See aus auslachen.“
Doch auch ohne Fang bleibt der Tag unvergesslich – dank jeder Menge Lacher, Familienzeit und einiger sehr heißer Schnappschüsse von Tori im grünen Bikini-Top, enger Tarnhose und mit lässiger Schirmkappe.
Hier sind die Bilder im Instagram-Karussell zu finden:
Abnehmgeheimnis enthüllt
Bemerkenswert: Noch vor wenigen Jahren kämpfte die Schauspielerin mit ihrem Gewicht. Rund 20 Kilo purzelten, nachdem sie mit dem Abnehmmedikament Mounjaro nachgeholfen hatte – nachdem Konkurrent Ozempic bei ihr nicht anschlug. Heute ist Spelling happy: „Ich habe mein Idealgewicht erreicht – dünner wollte ich nicht mehr werden.“
Damit reiht sich Tori in die Riege der Promis ein, die offen über ihre „Wunder-Spritze“ plaudern – darunter Megastars wie Oprah Winfrey, Elon Musk und Rebel Wilson.
