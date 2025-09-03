Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

0 Fische, 1A Figur!

TV-Ikone Tori Spelling angelt im Bikini nach Likes

Society International
03.09.2025 18:00
Von „90210“ zu 20 Kilo weniger! – Tori Spelling zeigt Bikini-Body und lacht über Angel-Pleite“
Von „90210“ zu 20 Kilo weniger! – Tori Spelling zeigt Bikini-Body und lacht über Angel-Pleite“(Bild: www.instagram.com/torispelling)

Hollywood-Blondine Tori Spelling (52) gönnt sich Familienzeit im kalifornischen Big Bear Lake – und sorgt für Aufsehen! Im grünen Bikini-Top präsentiert die „Beverly Hills, 90210“-Ikone ihre super-schmale Taille.

0 Kommentare

„Mit meiner Angel-Tradition, die ich einst mit meinem Vater begann, knüpfe ich nun Erinnerungen mit meinen eigenen Kindern“, schrieb Tori Spelling auf Instagram. „Natur oder Erziehung? Am besten ein bisschen von beidem – und die Mutter geht als Siegerin hervor!“

Null Fische, Eins-A-Figur
Allzu erfolgreich war die Angel-Action allerdings nicht. Spelling scherzte: „1 Mutter, 5 Kinder = 0 Fische. Aber dafür 100 Prozent Spaß.“ Und weiter: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Fische uns immer noch vom See aus auslachen.“

Doch auch ohne Fang bleibt der Tag unvergesslich – dank jeder Menge Lacher, Familienzeit und einiger sehr heißer Schnappschüsse von Tori im grünen Bikini-Top, enger Tarnhose und mit lässiger Schirmkappe.

Hier sind die Bilder im Instagram-Karussell zu finden: 

Abnehmgeheimnis enthüllt
Bemerkenswert: Noch vor wenigen Jahren kämpfte die Schauspielerin mit ihrem Gewicht. Rund 20 Kilo purzelten, nachdem sie mit dem Abnehmmedikament Mounjaro nachgeholfen hatte – nachdem Konkurrent Ozempic bei ihr nicht anschlug. Heute ist Spelling happy: „Ich habe mein Idealgewicht erreicht – dünner wollte ich nicht mehr werden.“

Lesen Sie auch:
Tori Spelling bereut nicht viel in ihrem Leben. Doch zwei Dinge gibt es da doch ...
Zu späte Einsicht
Tori Spelling: „Porno wäre Karriereschub gewesen“
05.04.2025
Mutprobe vor Jawort
Tori Spelling knutschte fremd – mit diesem Star!
05.02.2025
Er hat‘s vergessen!
Tori Spelling packt über ersten Sex mit Green aus
06.11.2024

Damit reiht sich Tori in die Riege der Promis ein, die offen über ihre „Wunder-Spritze“ plaudern – darunter Megastars wie Oprah Winfrey, Elon Musk und Rebel Wilson.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.556 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
164.710 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
141.669 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2575 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1284 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1244 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Society International
0 Fische, 1A Figur!
TV-Ikone Tori Spelling angelt im Bikini nach Likes
Shitstorm für Mama Kim
North West (12) schockt mit gefährlichem Piercing!
Sohn hat Vorrang
Lilly Becker gibt Update zu ihrem Beziehungsstatus
Im Bikini im Spital
TV-Starlet im Urlaub mit Golf-Buggy verunglückt
In letzter Minute
Céline Dion: Erschütternde Enthüllung über ESC
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf